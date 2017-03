Waarom Microsoft Citrix moet kopen

We weten al jaren dat Microsoft Citrix moet kopen, maar het is er nog niet van gekomen. Maar wellicht wordt het al snel noodzakelijk, want Citrix staat te koop en volgens diverse media staan eventuele kopers in de rij, waaronder Microsoft. En dat is goed nieuws.

Citrix heeft een marktkapitalisatie van rond de 13,3 miljard dollar, dus dat is op te brengen voor Microsoft. Daarnaast is de huidige CEO van Citrix, Kirill Tatarinov, een voormalige topmanager van Microsoft, een bekende situatie (zie Nokia).

Maar dat is niet de enige logica achter een eventuele overname van Citrix door Microsoft. Beide bedrijven werken al meer dan 25 jaar samen, met meer dan 230.000 gezamenlijke klanten en tientallen miljoenen gebruikers die dagelijks werken met de gecombineerde oplossingen van beide leveranciers. Dan gaat het om Windows 10, Office 365 en Microsoft Azure met compatible Citrix-oplossingen waaronder XenMobile, XenApp, XenDesktop, ShareFile en NetScaler.

Het partnerschap van beide leveranciers is opgebouwd rond vier speerpunten: het versnellen van cloudoplossingen, de uitrol van Office 365 en Windows 10 en het verbeteren van de gebruikerservaring op mobiele apparaten.

De dag nadert dat Microsoft wel moet

Maar de logica van een overname zit niet alleen bij de klanten zelf. Beide bedrijven beschikken over dezelfde implementatie- en verkooppartners, die vaak die gecombineerde oplossingen aanbieden en door een overname een versimpeling krijgen in hun relatie met hun leveranciers. Die versimpeling werkt dan ook weer door naar klanten.

Het is zeker niet de eerste keer dat Microsoft wordt gelinkt met Citrix, zo zegt Brian Madden, een kenner van de markt voor desktopvirtualisatie. "Al in 2008 en 2011 werd er gezegd dat Microsoft Citrix zou moeten kopen", schrijft hij. "Maar altijd werd gezegd 'waarom de koe kopen als je de melk gratis krijgt?' En dat was zeker in het begin van de samenwerking zo."

Maar VMware werd sterker in de markt en vooral in de afgelopen jaren heeft Citrix moeite het tempo van zijn rivaal bij te houden. Madden schreef in 2015 al dat het nu toch echt tijd werd voor Microsoft om in te grijpen en zijn grip op Citrix te verstevigen. "De concurrentie van Microsoft in deze markt is VMware", schreef hij. "En voor VMware is het beste scenario dat Citrix zelfstandig blijft. Maar Microsoft zou niet stil willen zitten en toekijken hoe Citrix ten onder gaat en VMware zo feestend het voor hen beste scenario werkelijk zien worden."

Maar Madden zei toen al, in oktober 2015, dat Microsoft Citrix alleen zou overnemen als ze dat echt moeten, "en geen dag eerder". Maar nu, anderhalf jaar later, komt die dag toch echt naderbij.