IT-leider Mercedes Formule 1: 'Fijn als er niets draait'

Paddy Lowe houdt van alles wat draait, zeker wanneer het snel in de rondte draait. De technisch leider bij Mercedes AMG Petronas luistert tevreden naar het geluid van de boliden die op het circuit van Catalunya om hem heen razen. Lowe zit in de Viplounge en naast hem praat Mercedes-adviseur Niki Lauda met bezoekers die net vanuit Barcelona zijn aangekomen.

Zeker 20 technici zijn druk in de weer met coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Met twee andere collega's heeft Lowe de IT-divisie bij Mercedes verder opgebouwd. In zijn eigen IT-wereldje draait er voorlopig niets meer. Harde schijven reizen met Lowe niet meer mee. 'Voor onze storage is het beter dat er niets meer draait', zegt hij met een knipoog.

Mercedes loopt met het benutten van een All-Flash datacenter zelfs voorop, ook voor maatstaven buiten de Formule 1: 'IDC is ervan overtuigd dat het All-Flash datacenter binnenkort dé primaire storage-oplossing vormt in het bedrijfsleven', zegt Eric Burgener, research director bij International Data Corporation. Met het doel om flash in hoge mate ook bij secundaire storage omgevingen in te zetten, zijn echter meer nieuwe storage architecturen nodig die ook bij een opschaling een nog betere kosteneffeciëntie laten zien. Hoe mooi het opslaan op SSA ook is, in de eerste plaats zijn er de kosten van aanschaf en vervanging van de oude architectuur.

Complexiteit niet snel genoeg opgelost

'Vroeger hebben we een omvangrijke storage virtualisatie benut om oplossingen van iedere willekeurige aanbieder in te kunnen zetten', zegt Matt Harris, manager van de IT-afdeling van het Mercedes Formule 1 team in Engeland. De flexibiliteit was mooi, maar toen werd duidelijk hoe zeer de complexe architectuur een remmende invloed had. Door de steeds verder stijgende behoefte aan opslag was een complexiteit ontstaan die niet snel genoeg kon worden opgelost en in de Formule 1 sport is dit een zogenaamd 'knock-out criterium'.

Een IT-beheerder draagt zorg voor 299 TB

Maar ook daar waar het niet gaat om seconden, zouden CIO's moeten nadenken over architectuur en personeelsbehoeften op storage gebied. Analisten van het onderzoeks- en adviesbureau Gartner stellen in hun IT-Metrics 2015 rapport dat de zorgen bij IT-beheerders over de opslagcapaciteit de laatste jaren zijn toegenomen. In 2010 zag een storage beheerder gemiddeld nog toe op 81 TB en in 2014 waren het al 299 TB.

'Er moet van worden uitgegaan dat dit getal stijgt en daarmee ook de verantwoordelijkheid van het IT-team rond databeschikbaarheid', zegt Peter Wüst. Hij treedt soms op als expert bij onze Duitse collega's van Computerwoche en geeft sinds april 2016 leiding aan de Emerging Solutions and Innovation Group EMEA bij NetApp.

Mogelijk wordt deze groei ook veroorzaakt door de harde schijven. Het Advanced Storage Technology Consortium (ASTC) schat dat in het jaar 2025 de eerste harde schijven met 100 TB in gebruik zullen worden genomen. Of ook een benodigde daling van de flash prijzen tot stand komt, betwijfelt Wüst echter. Hij raadt in ieder geval aan de inzetbaarheid van flash te onderzoeken. Dit omsluit de vraag of back-up kopieën op snelle flash storage beveiligd moeten worden, aldus Wüst: 'Dit kan zinvol zijn, wanneer een zeer snelle omschakeling nodig is in het geval van disaster recovery'.

Snelle opslagarchitectuur met snellere bereikbaarheid

Voor Matt Harris, Paddy Lowe en hun Mercedes collega's was voor de inzet van flash uiteindelijk een geheel ander argument van toepassing. Het team reist in één seizoen naar 21 steden. Overal in de wereld moeten ze met zo weinig mogelijk medewerkers een flexibele opslagarchitectuur met snelle bereikbaarheid tot de centrale in Engeland opzetten. De IT wordt net zo goed ingevlogen als de meeste andere apparatuur. 'Het besluit voor deze flash technologie was makkelijk te nemen, toen wij vaststelden dat wij zonder de hinderlijke en veel ruimte innemende hardware onze performance konden verbeteren en bovendien nog geld konden besparen', verklaart Harris. 'Heel eenvoudig doordat wij de technologie overal mee naar toe konden nemen'.

'FlashBlade' - opslag voor 1 dollar per GB

Pure Storage kondigde met 'FlashBlade' een all-flash storage platform aan, waarmee ongestructureerde data opgeslagen en nagenoeg zonder latentietijd toegankelijk kan worden gemaakt. De aanbieder belooft een flexibel scale-out systeem met het bedrijf voor minder dan 1 US-dollar per ontvangen GB. Eric Burgener van IDC zegt hierover: 'De aankondiging laat zien dat Pure Storage nu over een geïntegreerd portfolio van all-flash aanbiedingen beschikt die blok, bestands- en/of objecttoegang ondersteunen en zowel primaire als secundaire storage omgevingen kosteneffectief afdekken'.

De resultaten tot nu toe

Afgelopen seizoen werd bij Mercedes AMG Petronas de opslagtechniek van Pure Storage ingezet: twee flash array//m70-arrays en vier flash array//m20-arrays worden in drie paar benut. Tegelijkertijd wordt FlashStack CI ingezet, de geconvergeerde all-flash infrastructuuroplossing van Pure Storage.

Harris prijst de volgende resultaten:

Het Mercedes-team kan ondertussen gedurende de normale werktijden continu een capaciteit van 40 TB aanhouden.

De flash arrays zijn na vier uur operationeel, in plaats van zoals bij de oude installaties pas na zes tot acht weken.

Transacties, zoals het openen van telemetriebestanden van raceauto's, zijn met 35 procent versneld.

De verwerkingstijden voor SQL-controle aan de backend, worden met 95 procent verkort.

Service kan sneller worden opgeleverd. De IT kan bijvoorbeeld 60 of 70 virtuele machines per dag plaatsen in plaats van zoals voorheen één of twee.

'Wij maken Lewis sneller', juicht ook David Hatfield, president van Pure Storage. 'Storage zou in geen enkel opzicht meer een bottleneck moeten zijn', aldus Hatfield. Direct schiet hem dan te binnen waar dat helaas wel het geval zal zijn: de Federation Internationale de l'Automobile (FIA) heeft namelijk nieuwe regels bedacht om in de toekomst bandenspanning te mogen meten.

Nadat Mercedes de laatste tijd een mooi voordeel op dit punt had behaald, volgens diverse bronnen ook wel trucjes genoemd, moeten er dus nu weer nieuwe wegen worden gevonden om de juiste bandenspanning te berekenen.

De uitdaging: meer snelheid uit banden halen

Harris, Lowe en hun Mercedes collega's kunnen daarbij teruggrijpen op gegevens van tientallen jaren. In de jaren '80 was er al eens vergelijkbare racemaatregel ingevoerd die men nu leerzaam zou kunnen analyseren, meent Hatfield. Probleem: alle gegevens liggen vast op tapes. 'Technologisch slim gebruik van banden, dat wordt een nog grotere uitdaging', aldus de president van Pure Storage.