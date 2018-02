Wat is een SAN en hoe verschilt het van NAS?

Een Storage Area Network (SAN) is een dedicated, hoge snelheidsnetwerk dat toegang geeft tot opslag op gekoppelde fysieke opslagapparaten (block-niveau in plaats van bestandsniveau). SAN's zijn verschenen om de beschikbaarheid en prestaties van applicaties te verhogen door opslagverkeer te scheiden van de rest van het netwerk.

Hoe werkt een SAN?

Met SAN's kunnen bedrijven sneller opslagresources toewijzen en beheren, waardoor dat efficiënter wordt. "In plaats van opslagcapaciteit te isoleren op verschillende servers, kun je een capaciteitspool delen onder verschillende workloads en verdelen naar behoefte", zegt Scott Sinclair, analist bij Enterprise Strategy Group. "Het is makkelijker te beveiligen en makkelijker te beheren."

Een SAN bestaat uit gekoppelde hosts, switches en opslagapparaten wiens componenten kunnen worden verbonden door verschillende protocollen. Fibre Channel is het originele transportprotocol dat wordt gebruikt voor SAN's.

Maar een andere optie is Fibre Channel over Ethernet (FCoE) waarmee het verkeer over bestaande Ethernet-lijnen wordt gestuwd, zodat opslag en IP in een enkele infrastructuur worden verwerkt. Andere opties zijn Internet Small Computing System Interface (iSCSI), die doorgaans wordt gebruikt in MKB's, en InfiniBand wat meestal wordt ingezet in HPC-omgevingen.

Hoe ziet een SAN eruit?

Leveranciers hebben entry-level en midrange SAN-switches voor racks en high-end zakelijke SAN-directors voor omgevingen die een hogere capaciteit en meer prestaties vereisen. Voorbeelden van leveranciers die zakelijke SAN-producten leveren zijn Dell EMC, Hewlett-Packard Enterprise, IBM en Pure Storage.

"Een SAN heeft twee lagen", schrijft Gartner over de SAN. "De eerste - de leidingen - leveren connectiviteit tussen knooppunten van het netwerk en transporteert apparaatopdrachten en statussen. Er moet ten minste één opslagknooppunt zijn gekoppeld in dit netwerk. De tweede laag - de software - gebruikt applicaties om diensten te leveren die opereren op de eerste laag."

Wat is het verschil tussen NAS en SAN?

Network Attached Storage (NAS) is net als SAN een netwerkgebaseerde opslagmogelijkheid. Een SAN gebruikt in de regel Fiber Channel-connectiviteit, terwijl NAS in de regel via standaard-Ethernet verbindt. Daarnaast verwerkt SAN gegevens op block-niveau, terwijl een NAS data op bestandsniveau aanspreekt. Een SAN verschijnt voor een clientbesturingssysteem als schijf en is een eigen gescheiden netwerk van opslagapparaten, terwijl een NAS als bestandsserver wordt herkend.