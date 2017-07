Gratis upgrade naar Windows 10 keert terug

Ook bedrijven die zich abonneren op de Windows/Office-combinatie als deze uitkomt en later het abonnement beëindigen, blijven de Windows 10-licentie houden. "Klanten zullen hun licentie voor de upgrade naar Windows 10 kunnen behouden", zegt een woordvoerster naar aanleiding van vragen over het nieuwe M365 Business.

Voet achter de deur

Dat onderstreept dat Microsoft het programma, dat 2 augustus van start gaat, als een manier ziet om bedrijven te upgraden naar Windows 10. Specifieker nog, Microsoft ziet het plan als een voet achter de deur, een voorloper waardoor bedrijven in een later stadium het duurdere en grotere pakket Microsoft 365 Enterprise aanschaffen.

Een kernonderdeel van M365 Business (20 dollar per gebruiker/maand) is een upgrade van Windows 7 Professional of Windows 8.1 Pro naar Windows 10 Pro. Pro is de goedkoopste zakelijke upgrade; de high-end Windows 10 Enterprise staat voorgeïnstalleerd op nieuwe pc's. Windows 10 Enterprise kan tevens door IT'ers worden geïnstalleerd als een upgrade voor Pro op nieuwere machines.

Weggegooid geld

De upgrade is nodig voor M365 Business om het meeste eruit te halen; klanten kunnen via de console alleen Windows 10-apparaten beheren. Windows 7 en Windows 8.1 kunnen de Office 365-applicaties van het plan draaien, maar omdat de machines minder goed kunnen worden beheerd, wordt die 7,50 per gebruiker/maand (het verschil tussen het volledige M365 Business en Office 365 Business Premium) weggegooid geld.

Klanten hun Windows 10 Pro-licenties te laten behouden nadat ze M365 Business opgeven, past bij de andere strategieën van Microsoft met betrekking tot het OS. Windows 10 Enterprise E3 en E5 hebben ook upgrades van Windows 7 en later naar Windows 10 Pro. Als klanten van die plannen ermee kapten, mochten ze de upgradelicentie ook behouden.

Gratis als strategie

"Als een abonnement verloopt, wordt een Windows 10-Enterprise naadloos teruggerold naar Windows 10 Pro", aldus een ondersteuningsdocument van Microsoft. Officieel geeft Microsoft geen reden voor deze vrijgevigheid, maar de conclusie is wel makkelijk te trekken: door niet terug te hoeven naar Windows 7 of 8.1 is terugrol minder ingrijpend en kunnen klanten later alsnog makkelijk naar het abonnementenmodel overstappen.

Het bedrijf heeft vaker laten merken dat het bereid is om upgrades naar Windows 10 te geven van Windows 7 (ondersteuning eindigt in januari 2020) en Windows 8.1 (januari 2023) zolang het gaat om zakelijke gebruikers in plaats van consumenten en ten tweede als deze zakelijke gebruikers op een bepaald moment abonnee zijn van het kostbare Enterprise E3 of E5.

Race naar hogere plannen

Waarom dat is? Microsofts serieuze, zakelijke SaaS-strategie richt zich op steeds duurdere plannen, zoals de duw van Office 365 naar E5-niveau. Dertien maanden geleden kostte het duurste software-as-a-service plan 35 dollar per gebruiker/maand met Office 365 E5. Nu is het high-end plan Microsoft 365 Enterprise E5, wiens voorloper 54 dollar per gebruiker/maand kostte, berekent ZDnets Microsoft-deskundige Mary Jo Foley.