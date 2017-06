Zo zit het met de nieuwe Windows Server-updates

Microsoft heeft laten weten hoe het bedrijf upgrades voor Windows Server gaat uitrollen. Dat was een wens van IT-organisaties die eerder een releaseschema voor Windows 10 en Office 365 wilden om tijdig te kunnen inspringen op veranderingen. Microsoft brengt het uiteraard niet zo en zegt dat de planning in het leven is geroepen zodat bedrijven een sneller uitrolschema kunnen hanteren.

Wat de ware reden van de aanpassing ook is, het verhaal moet bekend voorkomen bij IT-admins die met Windows 10 aan de slag moeten of mensen die hetzelfde verhaal net kennen van Office 365. Dat betekent niet dat het zich allemaal vanzelf wijst. We gaan in dit artikel in op de details van het nieuwe schema.

Maart en september

In het kort komt het erop neer dat Windows Server twee keer per jaar een update krijgt. Volgens Microsoft zal dat elk voorjaar en najaar zijn met de implicatie dat ze net als Windows 10 en Office 365 ProPlus in maart en september worden uitgerold. Eerder zou Windows Nano Server 2016 twee á drie keer per jaar worden voorzien van een upgrade, net als de eerdere plannen van Windows 10 dat ook naar twee keer per jaar is verschoven.

Vanwaar de verschuiving?

Microsoft noemt de beslissing het gevolg van "de versnelde pas van ontwikkelingen". Volgens Windows Server-chef Erin Chapple wilden sommige klanten een snelle iteratie van features in het OS. "IT-leidinggevenden vragen me vaak hoe Windows Server evolueert om te voldoen aan de behoeftes die ontstaan door snelle innovaties van het bedrijf", aldus Chapple in een blogpost.

Maar dat is niet zo'n logisch verhaal, want vóór de nieuwe planning werd aangekondigd, gaf Microsoft al meerdere upgrades voor Windows Server per jaar uit in de vorm van de Nano-optie.

Wat is de echte reden?

Volgens Microsoft-analist Jim Gaynor van Directions on Microsoft is de vraag van klanten wel de reden van de nieuwe planning. Ze vertelden Microsoft dat releasedata hard moesten vaststaan om dezelfde reden dat bedrijven een regelmatig en vooraf bekend releaseschema van Windows 10 eisten van de softwarereus.

Op de bonnefooi

"Ze vertelden Microsoft dat ze een betrouwbare cadans nodig hadden", zegt Gaynor, die erop wijst dat de 'twee á drie keer per jaar' niet vaststonden. Het op-de-bonnefooi-schema dat Microsoft aanvankelijk wilde gebruiken met flexibele data en builds die werden uitgebracht zodra de ontworpen features af waren, bleek te lukraak voor zakelijke gebruikers.

Dit soort klachten heeft een interessante reactie teweeggebracht bij Microsoft die nu alle producten probeert te synchroniseren. Windows 10 en Office 365 ProPlus volgen nu hetzelfde schema en daar komt nu Windows Server bij.

Hierna: Het releasechema en de nieuwe cadans toegelicht en wat dit betekent voor de uitrol.