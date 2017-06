7 icoontjes van verdwijnende analoge objecten

Een paar jaar geleden las ik dat een professor een vergelijking met een overslaande plaat moest uitleggen, omdat de generatie studenten die ze voor zich had in de collegezaal geen ervaring had met vinyl. Zoals dat gaat met taal, blijven uitdrukkingen bestaan lang nadat de oorsprong ervan is vergeten. Een nummer draaien? Verkeerd verbonden zijn? Het overslaan van een plaat? Waar komt dat ook alweer vandaan?

Hetzelfde heb je met de pictogrammen die we elke dag op onze smartphones en software-interfaces zien. We zijn blijkbaar al aan het kwijtraken zijn waar het pictogram voor het opslaan van bestanden op slaat. Je kent de grap wellicht van de man die een oude diskette aan zijn zoontje liet zien, die vervolgens reageerde met: "wauw, iemand heeft het opslagicoon met een 3d-printer afgedrukt".

We worden in digitale oplossing geconfronteerd met pictogrammen van analoge praktijken die we langzaam kwijtraken. We bedachten er zeven op de redactie (het is vrijdag, dus dan mogen dit soort gedachteoefeningen van ons) maar het zijn er vast meer. Dit zijn 7 icoontjes van analoge objecten waar we straks niet meer van weten waar ze oorspronkelijk naar verwezen.

Een pen? Die heb ik niet meer gezien sinds de kleuterschool.

1. Telefoonhoorn

De klassieke telefoonhoorn zie je niet veel meer, al eerder goeddeels vervangen door modernere DECT's met hoekige vormen in plaats van de T65 die menig Nederlander in de huiskamer had staan in eerdere decennia. Je weet wel, dat grijze gevaarte (eigenlijk meer beige als hij bij het raam stond in een doorzonwoning) met een draaischijf die je huurde van de PTT.

Smartphones geven meestal nog wel inkomende spraakberichten (zoals we 'telefoontjes' tegenwoordig blijkbaar plegen te noemen) aan met het symbool van een ouderwetse telefoonhoorn. Althans, mijn werk-iPhone en privé-Android geven nog steeds een hoorn weer bij gesprekken. Als straks de telefoonhoorn een stukje geschiedenis is, associëren we het symbool nog steeds met telefoongesprekken, maar niet omdat we de oorspronkelijke verwijzing nog kennen.