Wat is de Unix Millennium Bug?

De Unix-klok houdt tijd bij door te kijken naar hoeveel seconden zijn gepasseerd sinds een bepaald moment. De verwijzingstijd - ook wel de Unix-epoch - is gekozen door Unix-grondlegger Dennis Ritchie. Unix bestond toen al een tijdje, maar de 1/60ste seconde die oorspronkelijk werd gebruikt, zorgde te snel voor tijdbugs. Een nieuw systeem werd in elkaar gezet waarbij seconden worden weggeschreven in een 32 bit-waarde.

Secondenteller als klok

De klok van Unix-systemen is dus in feite een teller die kijkt naar het aantal seconden dat is verstreken sinds de verwijzingstijd. Ritchie stelde 'nul' op 0.00 uur op 1 januari 1970 (grappig genoeg een jaar eerder dan de oude epoch, die nog uitging van 1971). De datum en tijd worden bepaald naar aanleiding van het aantal verstreken seconden dat de teller weergeeft, minus de schrikkelseconden. Vanmiddag om drie uur staat die teller op 1.497.531.600 seconden.

Deze 32 bit-teller levert op den duur een probleem op. Omdat de binaire waarde van de klokfunctie een lengte van 32 bit heeft (waarvan één tekenbit, zodat Unix-systemen de teller negatief kunnen inzetten om de pakweg zeventig jaar vóór 1970 te kunnen gebruiken), stuit de secondenteller op den duur op een overloopprobleem. Op een dag wordt namelijk de maximale grootte van de 32 bit integer bereikt.

Back to the future

Om precies te zijn gebeurt dat bij de binaire waarde van 2.147.483.647 seconden. Op dat moment is het aantal mogelijke bitjes gebruikt en slaat de klokwaarde om naar een negatieve maximale waarde. De software trekt daarmee de waarde feitelijk af van de oorspronkelijke verwijzingstijd in 1970. De klok stelt zich zo in op 13 december 1901.

Die hoogste waarde van de integer van 32 bit wordt op dinsdag 19 januari 2038 bereikt. Daarom wordt dit issue ook vaak de Y2038 Bug genoemd. Het doet een beetje denken aan de Y2K Bug (wat wij dan de millenniumbug noemden) in de zin dat het om een niet meer kloppende computerklok gaat die terugspringt naar het begin van de twintigste eeuw, maar daar houdt de vergelijking verder op.

Herinnert u zich deze nog?

Het duurt nog bijna twintig jaar voor we hier tegenaan lopen. Angezien er de laatste jaren al updates uitrollen om de Unix Millennium Bug aan te pakken, en hardware en software al jaren overstapt op 64 bit, zou je verwachten dat dit nauwelijks een probleem gaat worden. In 2038 zal toch alles wel 64 bit zijn?

Dat valt nog te bezien. Her en der draaien zelfs nog legacy 16-bit-applicaties en menig 32-bit-applicatie van dit moment spreekt nog 16 bit-componenten aan. Vanaf 2020 moet dat écht zijn uitgefaseerd, omdat op dat moment Microsoft de ondersteuning van Windows Server 2008 laat vallen, de laatste versie die 16 bit-componenten ondersteunt.

Nog een paar honderd biljoen jaar

Datzelfde basisprobleem zie je ook terug in 64 bit-software die 32 bit-componenten aanspreekt. Is dat verdwenen tegen 2038? 2020 is waarschijnlijk een wake-up call. We durven wel te wedden dat over drie jaar hier en daar wat heavy wizardry omvalt omdat stukken die in 1976 zijn geklopt door een inmiddels verdwenen programmeur niet meer functioneert na migratie naar 32 of 64 bit.

Met overstap op 64 bit is het probleem in ieder geval grondig genoeg aangepakt. Met een 64-bit lengte wordt de tijdspanne uitgerekt van 1 januari 1970 tot zondag 4 december 292.277.026.596 en mocht de mensheid dan nog bestaan, zijn we tegen die tijd vast overgestapt op een ietwat modernere architectuur.