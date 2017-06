Wil je privacy? Gebruik dan de Chinese Windows 10!

Windows is tegenwoordig geen grote melkkoe meer voor Microsoft en daarom heeft het bedrijf afgekeken bij Google en Facebook en maakt het bespieden van gebruikers winstgevend. Maar één land biedt dapper verzet. Het eist dat de 'privacy' van burgers wordt beschermd. Welk land dat is? De Volksrepubliek China.

Ahem. Dat zag je niet aankomen, hè? Ik gebruik privacy tussen aanhalingstekens, want China is berucht vanwege het volgen van computergebruikers en het censureren van internet via zijn Great Firewall. Maar dat de machthebbers in Peking het doen, betekent nog niet dat Microsoft het ook mag.

Spyware (van Microsoft) eruit

Dus Microsoft kreeg de keuze: haal de spyware eruit, of anders kun je het schudden om Windows 10 te verkopen aan bedrijven en overheidsdiensten. Microsoft, die graag elke yen omdraait, gaf toe. Een jaar geleden begon Microsoft samen met defensiebedrijf China Electronics Technology Group Corp met de ontwikkeling van een Windows 10-versie die zou worden goedgekeurd door de Chinese overheid

Op 23 mei werd de Windows 10 China Government Edition uitgebracht. Deze versie voldoet aan de Chinese overheidsstandaarden met betrekking tot beveiliging en privacy. Deze editie verzamelt geen data en gebruikerstelemetrie en is daarmee niet het dataverzameldende monster dat onze versie van Windows 10 wel is.

Dat is hilarisch. Op een duistere, afschuwelijk niet-grappige manier dan. Microsoft werkt hieraan mee omdat ondanks het enorme aantal Chinese gebruikers het bedrijf weinig verdient aan Windows daar. Softwarepiraterij is een groot probleem in China. Let wel, omdat Microsoft niet spioneert, betekent niet gelijk dat de Chinese overheid niet zijn eigen spyware erin heeft gebouwd.

Dat willen wij ook

De wijzigingen roepen de vraag op: waarom willen we niet allemaal wat China krijgt? Microsofts Windows-chef Terry Myerson blogde: "De Windows 10 China Government Edition is gebaseerd op Windows 10 Enterprise Edition, die al veel van de beveiligings-, identiteits-, uitrol- en beheerfeatures heeft die overheden en bedrijven nodig hebben."

"De China Government Edition gebruikt deze beheerfeatures om functionaliteiten te schrapen die personeelsleden van de Chinese overheid niet nodig hebben, zoals OneDrive, om telemetrie en updates te beheersen en om om de overheid de mogelijkheid te geven om zijn eigen encryptiealgoritmes op zijn eigen computersystemen te gebruiken."

Ondertussen heeft Microsoft zich een beetje, lichtjes aan zijn belofte gehouden om met de Creators Update privacy weer wat beter te garanderen. Maar dat komt in feite neer op het transparanter en behulpzamer maken van privacy-instellingen. Als je je desktop privé wilt houden, is Linux je enige echte keuze.