Hoe Windows 10 IT-beheer verandert

Sinds de release van het besturingssysteem bijna twee jaar geleden heeft Microsoft ervoor gezorgd dat bedrijven anders zijn gaan denken over Enterprise Mobile Management (EMM) in hun omgevingen. In tegenstelling tot zijn voorgangers, heeft Windows 10 EMM-tools waarmee bedrijven pc's via modern beheer (met MDM-API's) kunnen uitrollen en configureren.

Verschillende platforms

Phil Hochmuth van IDC legt uit dat je via de EMM-consoles veel van applicaties en systeemprovisioning kunt uitvoeren. Dat betekent dat bedrijven met recente pc's geconsolideerde beheertools en verenigde policy en configuratieplatforms tot hun beschikking hebben via Unified Endpoint Management (UEM).

"Organisaties die nog steeds een grote Windows 7-uitrol hebben of veel legacy Win32/64-applicaties draaien, hebben lifecycle- en softwarebeheertools nodig als Microsoft System Center Configuretion Management, Quest KACE, LANDESK of andere", vertelt hij.

De nieuwe MDM-functies zijn gebaseerd op Microsofts Intune-protocol, dat het bedrijf in 2011 introduceerde. Hiermee werd UEM beschikbaar en konden zakelijke apparaten op verschillende platforms - in theorie tenminste - worden beheerd, waardoor het makkelijker werd om mobiele apparaten te beveiligen en kritieke data te beschermen.

Intune ipv SCCM

IT-professionals stellen regelmatig de vraag aan Forrester-analist Dave Johnson of Windows 10 verbetering genoeg is om hun hele pc-beheer op de schop te gooien. Met andere woorden, ze willen weten of ze conventionele tools als System Center Configuration Management (SCCM) kunnen vervangen voor een EMM-plaftorm om configuraties te beheren.

"De komende vijf jaar denken we dat Microsoft Intune en EMM-oplossingen van leveranciers als VMware, MobileIron en Citrix langzaam traditionele beheertools als SCCM zullen vervangen", zegt de analist.

In tegenstelling tot vorige Windows-versies werd Windows 10 ontworpen als besturingssysteem dat regelmatig feature-updates (hier 'onderdelenupdates' genoemd) - niet alleen bugfixes en beveiligingspatches - te ontvangen. Deze grote updates die twee keer per jaar verschijnen maken configuratiebeheer van bedrijven complexer omdat er verschillende versies van Windows 10 kunnen draaien.

Legacy-software

In het verleden was het grootste struikelblok dat Windows-migratie zo lastig maakte de grote hoeveelheid in gebruik zijnde legacy-applicaties die bedrijven elke drie tot vijf jaar opnieuw bekeek op zoek naar updates, als dat überhaupt al werd gedaan, weet Johnson. Snellere updates dwingen gebruikers om ook vaker naar applicatie-updates te kijken of om nieuwe oplossingen te kiezen die wel up-to-date blijven.