Zo zit het met het nieuwe uitrolschema van Windows 10

Maart en september worden voortaan de vaste maanden dat er een feature-update van Windows 10 komt, oftewel een nieuwe versie (upgrades als Anniversary Update en de recente Creators Update). Zo'n voorspelbaar schema is een eis van bedrijven, die kunnen plannen voor updates in plaats van dat er steeds na de release gewerkt moet worden aan een verantwoorde uitrol.

Creators Update in april en mei

"Onze klanten willen een vaster en simpeler servicemodel voor updates van Windows 10", schreef Windows-marketingchef Bernardo Caldas vorige week in een blogpost. Om dat te bewerkstelligen, zo meldt Caldas, pint Microsoft zich vast op een schema met een interval van precies zes maanden met een finale versie steeds in maart en september.

De recentste upgrade met de naam Creators Update (of versie 1703, zo je wilt) was officieel beschikbaar op 5 april, waarna de gefaseerde uitrol van start ging op 11 april. Rond eind mei moet de overgrote meerderheid van Windows 10-gebruikers naar de jongste versie zijn gemigreerd. De tweede versie dit jaar wordt dus Windows 10 1709, een naam ontbreekt nu nog.

Constant migreren

Ook Windows-analist Wes Miller vertelt dat vooral bedrijven al langer klagen over zowel de onvoorspelbaarheid als de onregelmatigheid van updates. In 2015 was er een versie in juli en november, in 2016 alleen eentje in juli en dit jaar eentje in maart. Pas even van tevoren weten bedrijven op welk moment een update uitkomt. Met een vast releaseschema is dat probleem verholpen.

Oorspronkelijk was Microsoft een rolling release van plan waarbij er elke vier maanden een upgrade zou komen en eerdere versies sneller werden uitgefaseerd, zodat organisaties het hele jaar door aan het migreren zouden slaan. Er was vooral van zakelijke klanten veel gemor over dit schema en daarom trok Microsoft vorig jaar al aan de rem en beloofde het twee á drie grote updates per jaar.

Einde aan onzekerheid

Maar dat loste het probleem niet op, want er was nog steeds veel onzekerheid. Werden het er nu twee of drie? En wanneer precies dan? Aangezien de zakelijke gebruikers het lucratiefst zijn voor Microsoft, is het logisch dat Windows 10 aan die zorgen tegemoet komt. "Voor bedrijven is voorspelbaarheid het allerbelangrijkst", zegt Gartner-analist Michael Silver.

