Windows as a service is een argument voor Linux

Ed Bott, expert en schrijver op het gebied van Windows, stelde onlangs dat de tagline bij Windows 10 (Windows as a Service) niet alleen maar een marketingslogan is. En hij heeft gelijk.

Microsoft is niet klaar om echt Windows-as-a-service aan te bieden, waarbij je je desktop uit de cloud haalt. Nog niet. Maar als Microsoft Citrix weet over te nemen, dan wordt het een ander verhaal.

Ik weet het: al jaren gaat het verhaal dat Citrix door Microsoft wordt overgenomen, maar het lijkt erop dat het nu toch echt gaat gebeuren. De combinatie is altijd al logisch geweest, maar nu voormalig Microsoft-manager Kirill Tatarnov de baas is bij Citrix heeft Microsoft iemand aan de andere kant, net zoals dat eerder het geval was bij Nokia,

Daarnaast is Citrix net gestart met het aanbieden van Xen Desktop Essentials. Dat nieuwe Xen-programma geeft je de mogelijkheid om Windows 10 remote desktop te managen vanuit Azure en kost 12 dollar per maand. Vorig jaar gaf Microsoft enkele van zijn partners al de mogelijkheid de grootzakelijke editie van Windows 10 (Windows 10 Enterprise E3 en E5) aan te bieden vanuit de cloud.

Ik merk hierbij tevens op dat er een nieuwe versie op komst is van Windows 10, "Cloud" genaamd. Laat de naam je niet misleiden. Het lijkt er eerder op dat het gaat om een omgekatte versie van het gefaalde Windows RT. En het schijnt hetzelfde doel te dienen: marktaandeel afpakken van Chromebooks. Nou Microsoft, succes dan maar.

Ook Windows 7 kent zijn patchbeperking

Maar zelfs als een echte cloudgebaseerde Windows 10-desktop er komt, is de werkelijk eigenlijk nu al zo dat gebruikers veel minder controle hebben over "hun" Windows 10-desktop, zo stelt Bott in zijn artikel, Als je bijvoorbeeld Windows 7 SP1 draait heb je in de afgelopen zes jaar geen grote veranderingen meegemaakt. Dat is pas stabiliteit. Windows 10? De upgradecycle is nu ongeveer 18 maanden. Maar erger nog, terwijl je wel de upgrades kan uitstellen, kan je ze niet weigeren.

Ook patches kan je niet weigeren, het is alles of niets. God helpe je als je een bedrijfskritieke applicatie of hardware hebt die stuk gaat vanwege een nieuwe verzameling patches. Je kan die ene slechte patch niet meer terugrollen om de compatibiliteitsproblemen op te lossen.

Als je een sysadmin bent heb je dat al zien gebeuren. En het wordt alleen maar erger als MIcrosoft meer controle krijgt over "jouw" desktops.

