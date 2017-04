Bedrijven blijven vertrouwen op Windows XP, Vista en Windows 7

Het meestgebruikte besturingssysteem ter wereld is zoals bekend Windows 7. Vooral in de zakenwereld neemt men maar met moeite afscheid van dat besturingssysteem uit 2009, dat nu nog drie jaar meegaat voordat Microsoft ook daar de ondersteuning van beëindigt. Wereldwijd heeft Windows 7 in de zakelijke wereld een marktaandeel van 69 procent. En Windows 10? Dat kon pas onlangs Windows 8 passeren, de percentages zijn respectievelijk 9 tegen 8 procent.

De cijfers komen van Spiceworks, een online community voor IT-professionals, dat een onderzoek uitvoerde naar aanleiding van het einde van de ondersteuning voor Vista deze maand. Dat heeft dus weinig impact, aangezien Vista nooit erg populair is geweest, zeker niet bij bedrijven. Maar de cijfers over XP bieden weinig vertrouwen.

Dat de cijfers behoorlijk afwijken van de dit weekeinde gepubliceerde cijfers van Net Applications is logisch. In dat onderzoek, aan de hand van metingen via het internetgebruik van mensen, kwam Windows 10 al op 25 procent in het wereldwijde PC-gebruik. Maar de meeste mensen die Windows 10 gebruiken zijn nu eenmaal consumenten. Bedrijven zijn per definitie trager in het oppakken en uitrollen van nieuwe besturingssystemen en hebben daarnaast meer controle over updates en upgrades dan consumenten hebben - zo is wel gebleken tijdens de campagne die Microsoft heeft gevoerd in het pushen van Windows 10.

De percentages voor Windows 7 en XP die Net Applications heeft gemeten zijn respectievelijk 49 en 7 procent, beduidend lager dan in de zakelijke wereld. Overigens worden bij de meeste bedrijven de verschillende Windows-versies naast elkaar gebruikt, met bijvoorbeeld productie-afdelingen die nog XP gebruiken, kantoorpersoneel met Windows 7 en vertegenwoordigers op Windows 10. In zulke gevallen komt overigens het percentage XP-gebruikers nog hoger uit: liefst 52 procent van de bedrijven hebben nog zeker minimaal 1 machine met Windows XP. Dat betekent dus dat meer dan de helft van alle bedrijven wereldwijd minimaal één systeem heeft met een al drie jaar niet meer ondersteund OS.