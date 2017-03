Hoed je voor Windows 10 Creators Update!

Microsoft heeft stilletjes de volledige originele ISO's vrijgegeven voor build 15063 van Windows 10, versie 1703 (de Creators Update, codenaam Redstone 2) en gisteren publiceerde Windows-fan Steve Truman via zijn Twitter-account @KPRP42 een lijst met links naar de Techbench downloadservers van Microsoft.

Ik raad iedereen af die ISO's te installeren. Ik zal in de loop van de week zelfs beschrijven hoe je de Creators Update zelfs helemaal kan vermijden, tenminste totdat het helemaal klaar is voor gebruik. Want hoe je het ook wendt of keert, Creators Update is niet klaar voor elke PC waarop je moet kunnen bouwen.

Dat gezegd hebbende: als je een machine hebt die je toch niet gebruikt en je niet mee wilt doen met die 10 miljoen Windows Insiders die geheel vrijwillig en onbetaald betatesten voor Microsoft uitvoeren, zie dan dit artikel bij Neowin voor de downloads.

Microsoft heeft build 15063 al gepusht naar Windows Insider PC's en als deze uitrol eender verloopt als de vorige, dan zijn drie stappen waarschijnlijk, en wel in deze volgorde:

Build 15063 rolt uit naar degenen in de Windows Insider Preview-ring. Ik verwacht elk moment de aankondiging van een Release Preview.

De ISO-bestanden worden neergezet op de MSDN-site voor betalende klanten.

Ongeveer tegelijkertijd krijgen we een soortement bevestiging dat dit de "echte" Creators Update is, en komen de ISO's algemeen beschikbaar. Het wordt interessant om te zien hoe Microsoft die aankondiging gaat verwoorden, nu het al meer dan een week allerlei vragen ontwijkt of build 15063 feitelijk de RTM is.

Er komt nog veel meer. Terwijl de Microsoft-lemmingen over elkaar heen buitelen om de laatste versie te installeren, zijn de ontwikkelaars bij Microsoft nog druk bezig met het bouwen van de grote eerste patch - of serie van patches - voor Creators Update. Als versie 1703 verschijnt zal het waarschijnlijk build 15063 bevatten, plus een aantal patches. Let op build 15063.x, waarin x groter is dan 1. Degenen die 15063 al hebben geïnstalleerd - vanuit het Insider Program of na het downloaden van de ISO's - moeten de losse cumulative updates toepassen om hun systeem vlot werkend te krijgen.

We hebben dat gezien met Anniversary Update. De basisbuild 14393, uitgekomen op 19 juli, werd een week later al opgeschakeld naar 14393.3 en vervolgens kwam 14393.10 breed beschikbaar als de "echte" releaseversie op 2 augustus.

Waarschijnlijk kan je je nog herinneren dat 14393.10 een enorme hoeveelheid zware bugs bevatte, tot liefst twee maanden na de release. En dan hebben we het nog niet eens over de kleinere bugs en de bugs die erbij kwamen bij allerlei tussentijdse fixes en patches.

En zo is het altijd gebleven. De Fall Update (later November Update genoemd), build 10586, had zelfs nog meer bugs - ik telde negen cumulatieve updates in de eerste drie weken na de release. Microsoft heeft de lijst van buildnummers voor versie 1511 voor ons gemak gepubliceerd.

Het is moeilijk te geloven maar dit gedrag - een enorme hoeveelheid bugs in de maanden na release - is 'by design', het is onderdeel van Windows as a Service.

Deze 'kanonnenvoer'-fase, officieel "Pilot" genoemd in deze slide uit een presentatie van Microsofts productmanager Nic Fillingham, beslaat de tijd tussen algemene beschikbaarheid tot dat de versie is bestempeld tot Current Branch for Business. Dat neemt in de regel vier maanden in beslag, waarin degenen die de laatste versie van Windows 10 installeren onderdeel worden van dat pilot-programma.

Wanneer wordt de definitieve versie van Creators Update uitgerold naar de hoi polloi? Tero Alhonen kan de RTM-release afgelopen zaterdag mogelijk hebben vastgesteld toen hij een regel ontdekte in een nieuwe programma van Microsoft. Die regel luidde:

De verwijzing naar "20170411" geeft sterk de indruk dat de Creators Update uitkomt op 11 april. Dat is tevens Patch Tuesday, dus we krijgen het druk.

Ik zie het als een van afstand beheerde uitgebreide betatest, waarbij de betalende testers over het algemeen geen flauw benul hebben dat ze lopen op een rattenloopwiel.

Maar voor nu hoef je niks te doen, behalve toe te kijken en afwachten. En je vrienden hierover te vertellen.