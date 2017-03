Microsoft speelt het Windows-spelletje kei- en keihard

Ik word hier onpasselijk van. Windows 10 is prima, maar ik geef nog steeds de voorkeur aan Windows 7. En ik ben niet de enige.

Het Digital Analytics Program van de Amerikaanse overheid, dat een compleet en accuraat beeld geeft van de populariteit van besturingsprogramma's in de VS, liet half maart zien dat Windows 7 met 24,6 procent van alle gebruikers, nog uitstijgt boven Windows 10, dat op 17,3 procent uitkwam. Windows 8.x komt als derde uit de bus met 3,7 procent. Dus er zijn veel meer gebruikers van de oudere versies van Windows dan van Windows 10. Maar Microsoft heeft duidelijk gemaakt dat het iedereen op één OS-versie wilt hebben - namelijk Windows 10.

Het is waar dat Windows 7 nog updates blijft krijgen tot 14 januari 2020 en dat Windows 8.1 ondersteund blijft tot 10 januari 2023. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat als je die besturingssystemen op een PC hebt draaien met een Intel Kaby Lake (7de generatie) of een AMD Ryzen Bristol Ridge, je nu direct tegen je end-of-support-datum bent aangelopen.

Geweldig nieuws toch?

We zijn hiervoor gewaarschuwd. Microsoft vertelde ons vorig jaar dat het de oudere besturingssystemen niet langer meer zou ondersteunen op de nieuwste processoren van AMD en Intel. Microsoft zal die besturingssystemen ook niet meer ondersteunen op Qualcomm's 8996 of nieuwere processoren. En Microsoft heeft Intel en AMD ook nog eens zo gek gekregen om dit idee te steunen. Een woordvoerder van Intel zei zelfs: "Nee, Intel zal de drivers van Windows 7 en 8 niet updaten voor de zevende generatie Intel Core vanwege het veranderde ondersteuningsbeleid van Microsoft."

Dank je wel, AMD en Intel. We waarderen jullie steun.

Kunnen Windows 7 en 8 eigenlijk wel draaien op die nieuwe processoren? Ik weet niet hoe het staat met het gehypte ding van AMD, maar ik had Windows 7 draaien op Kaby Lake. Ging prima. Er is slechts één klein probleem. Toen Microsoft eindelijk met zijn recentste patches kwam, kreeg ik ze niet. In plaats daarvan kreeg ik een melding: "Niet ondersteunde hardware - Jouw PC gebruikt een processor die niet wordt ondersteund door deze versie van Windows en je zal geen updates ontvangen".

Hemeltjelief, het is Microsoft ernst.

Overigens was deze laatste patch de grootste in de geschiedenis van Windows en bevatte negen - ja, werkelijk: negen! - kritieke patches. Heel, heel, heel erg bedankt Microsoft.

Is het redelijk van me dat ik doorlopende ondersteuning verwacht? Nou, als ik kijk naar de FAQ van Microsofts Windows Lifecycle support dan lees ik: "Alle desktopbesturingssystemen, of die nu privé of zakelijk worden gebruikt, krijgen minimaal 10 jaar ondersteuning (minimum van vijf jaar Mainstream Support en een minimum van vijf jaar Extended Support) bij het ondersteunde service pack-niveau."

Maar het relevante artikel in Microsoft Knowledge Base stelt: "Vanwege de manier waarop dit ondersteuningsbeleid wordt uitgevoerd, zullen apparaten met Windows 8.1 en Windows 7 met een zevende generatie (of later) processor niet langer in staat zijn updates via Windows Update of Microsoft Update te scannen of te downloaden."

Zien anderen ook die kleine dissonantie? Ik zie gronden voor een rechtszaak. Als ik een bedrijf zou leiden dat heeft betaald voor licenties op Windows 7 en Windows 8.1 om nog enkele jaren ondersteuning te blijven krijgen, zou ik woedend zijn.

Ik weet niet hoe veel van de gebruikers consumenten of zakelijk zijn. Maar gezien het bekende conservatisme van bedrijven ben ik er vrijwel zeker van dat de meeste zakelijke gebruikers nog steeds met Windows 7 werken. Nu Microsoft bedrijven keihard confronteert met zijn weigering om het meest populaire besturingssysteem te ondersteunen op de snelste en nieuwste hardware, zie ik dat nog wel als een boemerang terugkomen.

Microsoft wil wel heel erg graag Windows 7 en 8.x buiten gebruik stellen. Zijn klanten zijn niettemin niet van plan om daarin mee te gaan.

Als Microsoft niet inbindt dan voorzie ik dat zakelijke gebruikers overwegen naar Chromebooks en Linux-desktop over te stappen. Immers, daarvan hoef je niet te verwachten dat je wordt afgesneden van hardware-ondersteuning alleen om je te laten "upgraden" terwijl je dat niet wilt.