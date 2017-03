Microsoft, stop met het saboteren van Windows 10

De laatste betaversie van de komende Creators Update trekt aandacht omdat het zelfs nog meer advertenties wil plaatsen in Windows. Windows 10 maakt gebruikers al korzelig vanwege advertenties op het vergrendelscherm en in het startscherm, maar Microsoft heeft besloten gebruikers nog meer op de kast te jagen door advertenties te willen plaatsen in Verkenner. Deze stupiditeit gaat ze berouwen.

Silicon Valley heeft een obsessie met het duwen van advertenties door de strot van gebruikers. De "intelligente" assistent Google Home kwam vorige week in de problemen vanwege het adverteren van een Disney-film aan zijn gebruikers. En je weet dat Amazon Alexa's echte doel is om producten te promoten. Dot model van gratis diensten in ruil voor het diepgaand volgen van jouw activiteiten om zo te adverteren of op een andere manier producten te promoten is de basis van Google Search, Facebook en de meeste diensten in de consumententechnologie.

Maar je kan kiezen om niet te kiezen voor dergelijke commerciële spionnenbots als Alexa en Home. Hetzelfde geldt niet zozeer voor een besturingssysteem op een computer. Het is een noodzakelijk iets, als een auto, een watermeter of een oven. Het zou zo moeten blijven en niet van zijn padje af moeten gaan met ongerelateerde bijbedoelingen.

Advertenties in Windows 10 kunnen mogelijk de laatste druppels zijn voor zijn vertrekkende gebruikers. Maar Microsoft zoekt ook al de grenzen op in andere opzichten. De mate waarop data wordt verzameld over jouw activiteiten is verontrustend, en Microsoft doet daar erg geheimzinnig over. De meeste mensen geven niet zo om dergelijke bedrijfsmatige spionage omdat ze niet begrijpen wat daar schadelijk aan is, maar genoeg mensen zullen dat wel doen als het een extra rechtvaardiging wordt om het bedrijf en zijn producten te mijden.

Op eenzelfde manier stuntelt Microsoft met zijn updates. In het navolgen van het model van Apple (iOS en MacOS) houdt Microsofts agressieve updateschema voor Windows de gebruikers veilig - als de updates werken. Ook moeten we maar hopen dat het geen vermomde adware en spyware is, wat namelijk eerder is voorgekomen. Te vaak maakt een update van Windows 10 de zaken slechter voor de gebruiker en leidt het tot het uitschakelen van de automatische update omdat men bang is voor de volgende. Gebruikers gaan een kat-en-muis-spelletje spelen met Microsoft in wie nu eigenlijk de baas is over het updaten.

De complexiteit van het Windows-ecosysteem betekent dat geen enkele update volledig veilig is. De hardwaremakers zijn vaak de schuldigen achter vastlopende pc's en andere mankementen die zich voordoen bij een update, maar gebruikers zien Windows 10 als de aanstichter en worden huiverig over nieuwe versies op hun pc's terwijl ze compleet vertrouwen hebben in de revisies van iOS en Android op hun mobiele apparaten. Het forceren van updates over internetverbindingen die betaald moeten worden per dataverbruik, plus het moeilijk maken voor gebruikers om hun eigen schema en rollbacks te managen, geven nog meer voeding aan het wantrouwen tegen Windows 10.

Natuurlijk startte de ellende met Windows 10 met het opdringen van upgrades aan gebruikers zonder hun toestemming. Dat kan zeker schadelijk zijn voor de klantrelatie.

Het gehate adverteren, het steelse afluisteren en brakke upgrades: dat alles geven gebruikers een sterk argument om Windows 10 voortaan te vermijden. En dat zullen ze ook, voorals vanwege de eerste twee factoren omdat die compleet optionele acties zijn van Microsoft, vermijdbare maar wel onvriendelijke acties die niet in het belang zijn van hun gebruikers.

Microsoft heeft zichzelf serieuze schade toegebracht met het debacle rond Windows Vista en Windows 8, dus ervaren gebruikers houden hun wantrouwen ten opzichte van Windows 10. Microsoft kan alleen zichzelf de schuld geven voor het aanwakkeren van dat wantrouwen. Alleen Microsoft kan dat onvriendelijke gedrag veranderen.

Met al die frustratie die ik heb opgelopen met Apple die maar op zijn lauweren blijft zitten en investeert in projecten die bedacht zijn in zijn ivoren toren, blijft toch één ding waar: iOS en MacOS maken geen misbruik van me en zitten me niet in de weg, en Apple heeft zich altijd gehouden aan het principe dat het dat ook niet zal doen. Dat is een andere eigenschap van Apple die Microsoft eens zou moeten kopiëren.