Overal Office 365? Nou, niet op deze platformen

Blijkbaar wil Microsoft van Office 365 zijn nieuwe Windows maken: een universeel computerplatform. Windows-verkoop daalt al jaren nu gebruikers overstappen op mobiele platforms en, in mindere mate, op Macs. Het is slim om Office 365 als een nieuw verbindend platform te positioneren in een wereld waarin gebruikers meerdere apparaten met verschillende platforms hebben.

Versplinterd universeel platform

Maar Microsofts uitvoer en zelfs inzet voor die visie verandert constant. Sommige delen van het bedrijf gaan echt voor een cross-platform-visie. Sommige delen zien mobiele apparaten als verlengstuk van de computer. En sommige delen zien mobiel als gelijkwaardig, maar zijn terughoudend om Mac te ondersteunen, omdat het een directe concurrent is van Windows.

Die verschillende en voorzichtige aanpakken, vertalen zich naar Microsoft-chefs en woordvoerders die vaagheden uiten als "we luisteren zorgvuldig naar feedback van klanten" en "het staat in de planning, maar hebben nog geen details". Na een paar jaar van dit soort stellingen kun je zulke vaagheden rustig vertalen naar: "Droom lekker verder."

Verschillen tussen software

Het resultaat is dat gebruikers met meerdere platforms - een veel, zo niet de meeste, bedrijven - Office 365 niet daadwerkelijk kunnen gebruiken als universeel platform. Alleen stukjes en beetjes - die nog verschillen per platform ook. Onze IT'er vertelde me laatst het zat te zijn na pilotprojecten constant te moeten wijzen op alle verschillen, om van Microsoft te horen dat dingen 'in de planning' staan.

Dat zorgt ervoor dat klanten niet overstappen en eigen cloudapps blijven gebruiken of op native Windows-clients werken en met viewers hier en daar op mobiele apparaten. Om de verschillen helder in beeld te brengen hebben we in een tabel verwerkt welk Office 365-component werkt op welk platform:

(Klik voor groot.)