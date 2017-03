7 fantastische gratis web-apps

Mocht je een Chromebook overwegen of meer willen inprikken op clouddiensten, dan weet je ongetwijfeld dat webapplicaties tegenwoordig niet meer onderdoen voor veel native programma's op de de desktop. Maar er is veel meer dan Google Drive, de webplayer van Spotify of webapps van Dropbox, Skype en Google Photos. We kijken naar een paar interessante, krachtige websites die lokale applicaties overbodig maken.

Veel van deze webdiensten zijn beter dan de standaardspullen die je meestal in het besturingssysteem ziet. Het is natuurlijk onrealistisch om te verwachten dat bijvoorbeeld een gratis webdienst om afbeeldingen te bewerken beter is dan Photoshop, maar er is een onverwachte hoeveelheid goede applicaties die je misschien nog niet kende.

1. Videobewerking: WeVideo

WeVideo heeft uiteraard zijn beperkingen in vergelijking met een professioneel bewerkingsprogramma als Final Cut - vooral als je de gratis versie gebruikt met beperkingen in resolutie, lengte van materiaal en bewerkingsopties - maar als geheel is het een goed optie voor iemand die aan de slag gaat met het monteren van filmpjes.

Het zou heel lang duren om uren aan materiaal te uploaden en daar komt de integratie met clouddiensten als Dropbox en Google Drive van pas, waar je ruw materiaal kunt aanspreken. Je knipt beeldmateriaal, bewerkt audio, voegt effecten toe en bouwt een project op waar ook andere gebruikers in kunnen bewerken. Mocht je juist iets simpelers zoeken is de dienst Stupeflix misschien iets voor je, die het meeste monteren voor je uitvoert.