Microsoft wil jou en 600 miljoen anderen upgraden

Microsoft vertelt fabrikanten hoe ze consumenten kunnen verleiden om weer een desktop of laptop te nemen in plaats van of naast hun tablets. In de plannen van Microsoft is niet zoveel nieuws onder de zon: het focust al langer op features als de touchinterface van Ink en authenticatie met Hello. Moderne pc's moeten "coole ontwerpen, betere prestaties en nieuwe ervaringen" leveren.

Honderden miljoenen potentiële klanten

In een nieuwe Microsofts Channel9-video, een opname van OEM-congres WinHEC, komt Microsoft ook met een interessant feitje. Er wordt verteld dat er meer dan 600 miljoen Windows-apparaten in omloop zijn die vier jaar of ouder zijn. Dat zijn dus allemaal systemen met Windows 7, Windows 8.1 (en misschien Windows XP hier en daar) omdat Windows 10 nog maar anderhalf jaar bestaat. Dat zijn dus 600 miljoen mensen die Microsoft wil upgraden naar het nieuwe OS.

Het soort apparaten dat Microsoft graag ziet is niet veranderd: hybrides (laptop-tablets) en ultrabooks (net als vroeger nog steeds superdunne high-end laptops). Verder wil het bedrijf graag betere schermen (FHD, IPS), high-end touchpads en enkele vernieuwingen van fabrikanten zelf, zoals de bezelloze laptops die momenteel op de markt verschijnen.

Bron: Microsoft

Om de "nieuwe ervaringen" te bereiken, wenst Microsoft twee of meer "hero-features" zoals touch en stylus, Hello en nog altijd geen Nederlands sprekende assistent Cortana. Betere prestaties kunnen worden gehaald uit een zuinigere accu, betere beeldkwaliteit, sneller laadtijden van apps en niet zozeer uit snellere CPU's. Misschien omdat daar de koek bijna op is.

Grote push eind 2017

De reclamecampagnes van Microsoft om Windows 10-apparaten aan de man te brengen, gaan zich meer richten op deze "hero-features" om aan consumenten te benadrukken waarom iets met Windows 10 aantrekkelijker is dan een alternatief met een ander OS. Het bedrijf bereidt zich nu al voor op een push voor sinterkerst 2017 en maakt zich volgens het filmpje op voor vijf types apparaten:

Pc's voor de moderne creatieveling, met onder meer hybride-pc's met loskoppelbaar toetsenbord of converibles met stylussen, gebruikmakend van camera's en Cortana. Moderne randapparatuur als toetsenborden en steminvoer-gadgets die werken met Ink, Hello of Cortana krijgen speciale Windows 10-branding. Pc's om mixed reality te leveren. Microsoft wil een goedkoper HoloLens-achtige headset kunnen leveren tegen de feestdagen en de aankomende Windows 10-update Creators Update moet VR en AR ondersteunen. Gaming- en media-pc's. Dit is high-end-apparatuur en Microsoft werkt aan een game-modus die taken zoveel mogelijk dempt om resources vrij te maken voor het computerspel. Microsoft trekt ook een minder harde grens tussen consoles (Xbox) en pc (Windows), wat niet verrassend is omdat ze allebei x86-CPU's en DirectX12-GPU's gebruiken. IoT voor verticals. Microsoft voorziet nieuwe apparaten met Windows 10 voor IoT-apparaten in verticals markten als fabricage, retail en het huis.

Het is duidelijk dat Microsoft de richting van de pc volgt waarin het niet meer de zwarte toren met de gebruikelijke hardware in je huis is. De pc moet meer en verschillende dingen doen, wat andere hardware en software-integratie vereist dan wat in het verleden gebeurde. Dat was altijd makkelijk voor Apple, omdat het hardware en software doet. Voor Microsoft, die in principe alleen over de software gaat, is het een groetere uitdaging.