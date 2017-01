6 dingen die je moet weten over Intels Linux-distro

Intel Clear Linux draait om meer dan alleen de naam erachter. Ja, dat de chipreus ook een Linux-distro heeft gebouwd is zeker belangrijk, maar waarom en met welk doel?

1. Andere updatetechniek

De meeste nieuwe distributies van Linux die de laatste jaren verschijnen hebben een nieuwe aanpak voor softwarepakketen, afleveren van packages en onderhoud van het OS. Neem Project Atomic van Red Hat, dat containers gebruikt. Clear Linux is gestoeld op dezelfde filosofie: maak het systeem eenvoudig te updaten, onderhouden, terugrollen - wat voor mechanisme er ook nodig is.

Neem updates, die niet uit individuele packages bestaan. In plaats daarvan is elke verandering een systeembrede update die enkel de wijzigingen toepast op basis van de versie van het systeem dat dan draait. Volgens Intel hoeven er bijna geen state-gegevens te worden bijgehouden voor een OS-versie.

2. Indrukwekkende benchmarks

Mensen zijn terecht wat sceptischer over benchmarks geworden. Ze laten vaker meer zien over de manier waarop een test is samengesteld dan over daadwerkelijke prestaties. Maar ze laten wel zien waar een product ongeveer valt in een breed spectrum aan keuzes. Linux-site Phoronix benchmarkte Clear Linux in november en vergeleek het met een aantal containercentrische distro's: Ubuntu 16.10, CentOS 7, Debian 8 en Alpine Linux 3.4.4. Clear Linux was een beetje sneller op sommige gebieden en veel sneller in anderen.

Caffe, een deep learning-framework, draaide veel sneller op Clear Linux dan op Debian of Ubuntu, maar Clear Linux versloeg ook de concurrentie met Redis. Maar een bare-metal host, de logische keus als je high performance wilt, verslaat nog steeds alles op het gebied van compilatie en is net beter met PostgreSQL.