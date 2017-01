Word wakker Microsoft: je verknalt Windows!

Microsoft begrijpt maar niet waarom we ons druk maken over Windows 10.

Ik schrijf al over Microsoft sinds de jaren 80. Er zijn in die tijd een aantal wissels van de wacht geweest, allemaal met hun eigen opvallende hoofd. Sommige luisterden goed, anderen niet. Het huidige bestuur luistert niet en ik denk dat de doofstomheid die momenteel heerst in Nadella's Microsoft meer te maken heeft met omzet dan ideologie.

Windows 7 ommekeer

Microsoft wil gegevens over je. Omdat te doen zit Windows 10 vol met dataverzameling. Sommige sites documenteren tientallen ip-adressen waar het OS contact mee opneemt en nog meer DNS-calls voor de data van jouw machine. Dat zouden niet identificeerbare gegevens zijn om de kwaliteit te verhogen.

Niemand zegt dat Microsoft niet gebaat zou zijn bij meer kwaliteit. Windows heeft vaak gaten die groot genoeg zijn om een jumbojet doorheen te jagen. Met Windows XP SP2 en Vista kreeg userspace eindelijk minder controle.

Met Windows 7 kregen malwaremakers een zwaardere dobber voor de kiezen en de hele sector haalde opgelucht adem. Microsoft erkende zijn voormalige problemen, ook al werd dat grotendeels gedaan door te verhullen wat er precies werd verbeterd aan de beveiligingsinfrastructuur, maar ook door gewoon op te letten en niet meer andere partijen de schuld te geven van hun eigen slechte code.

Slikken of stikken

Windows 7 is onderhevig aan entropie en het onderhoud is duur. Windows 10 is ook niet gratis (meer) en het is duidelijk tijd dat het OS omzet moet genereren. Dat betekent dat Microsoft Windows 7 gaat kastijden om mensen naar Windows 10 te krijgen. Windows 8 werd verafschuwd en Windows 8.1 werd ook afgewezen - het moet dus Windows 10 zijn.

Het OS stuurt een hoop telemetrie door en het updaten is een ondoorzichtig voorstel geworden. Dat betekent dat, vooral thuisgebruikers, moeten slikken wat Microsoft ze door de strot duwt. De upgrades, patches en fixes zijn erg ontransparant. je krijgt gratis advertenties die werkelijk door iedereen gehaat worden, behalve de Microsoft-manager die plusjes in zijn Excel-sheet kan zetten. Microsoft-gebruikers zijn dit niet gewend: ze willen controle, maar krijgen de keuze niet meer.

Weg met de troep

Met elke updatecyclus worden we weer geconfronteerd met nieuwe meuk die blijft plakken aan het OS. Hoe gaan we die troep nu weer losweken? Hoeveel moet Microsoft weten om te zien of iets werkt? Maakt het bedrijf zich nog steeds druk om de code? Is dit nou het offer dat we moeten brengen om Windows stabiel te maken voor de massa?

Het antwoord is een volmondig NEE. Hoeveel gebruiksdata heeft Windows 2016 Server nodig om correct te werken en, goh, waarom zijn er geen advertenties op die editie. Simpel, omdat niemand ze gaat zien.

Ja, Microsoft omarmt open source. Ja, je kunt nu Bash gebruiken op Windows. Maar ondertussen stopt Microsoft de vingers in de oren en weigert het te luisteren. En met elke nieuwe update-ellende wordt het vertrouwen van de mensen die nog wel in Windows geloven verder uitgehold en worden we alemaal bozer en vijandiger met elke vrijheid die ons wordt ontnomen.