Bash op Windows is Microsoft Linux® aan het worden

In de nieuwe Insider-build van Windows 10, versie 15002, zijn grote veranderingen toegevoegd aan het Windows Subsystem for Linux (WSL). Microsofts plannen daarmee zijn nog steeds experimenteel, maar Microsoft giet er de tijd en verbeteringen in om het een belangrijke feature te maken.

Maar de grote bugs in deze release onderstrepen dat het nog lang niet klaar is voor de productie-omgeving. De recentste versie van WSL, genaam Bash in Windows, bevat diverse specifieke fixes voor Bash (een populaire CLI in Linux) om "nog betere compatibileit, prestaties en stabiliteit te geven voor je favoriete Linux-tools en -technologieën".

Complexe wijzigingen

Sommige van deze fixes implementeren ook functionaliteiten die eerder niet beschikbaar waren voor Linux-toepassingen in WSL, zoals ondersteuning bij het toewijzen van te veel kernelgeheugen en eerder niet meergeleverde netwerkopties. Andere wijzigingen verbeteren de integratie tussen WSL en de rest van Windows. Als je bijvoorbeeld auditing in Windows inschakelt, worden processen die uitgevoerd worden in WSL ook opgenomen in het logboek.

De boeiendste wijzigingen - de veranderingen die het meest complex zullen zijn - gaan om interacties tussen beide systemen, zoals de logfunctie. Als je bijvoorbeeld daluren hebt bij je provider, zorgt de nieuwe WSL-build ervoor dat er geen geplande taken om te controleren op nieuwe packages worden uitgevoerd tijdens piekuren, om zo bandbreedtekosten te drukken.

Bash-bugs

Maar dit soort interacties zijn niet altijd goed te voorspellen en een groot issue van 15002 is dat Ctrl-C in een Bash-sessie niet meer werkt. Microsoft bood ongewoon veel inzicht in hoe dit issue is ontstaan en meldt dat het te maken heeft met de synchronisatie tussen de ontwikkelteams van Windows en Bash. De volgende Insider-build zou het probleem moeten aanpakken. Voor mensen die serieus werk verzetten met Linux CLI-apps, is het ontbreken van Ctrl C alsof je een auto hebt waar alleen de remmen voor werken.

Microsoft heeft geleerd van de manier waarop het besturingssysteem in een VM-omgeving als Hyper-V en die lessen worden toegepast op cross-OS-issues. WSL wordt niet gehost in een virtuele machine, het is ambitieuzer: het gebruikt een geëmuleerde Linux-kernelinterface die direct de Windows NT-kernel aanspreekt. Zo kun je taken uitvoeren die lastig en lomp zouden zijn in een VM. Virtieel zou WSL ook lastig een volwaardige productie-omgeving te maken zijn voor Linux-gebruikers op Windows - wat het langetermijndoel is.

Microsoft Linux

Er wordt al jaren gespeculeerd dat Microsoft wellicht op een dag zijn eigen Linux-distro bouwt of dat het er eentje koopt, van een nieuwe merknaam voorziet en het koppelt aan propriëtaire Windows-software. Maar met WSL heeft Microsoft Linux-ondersteuning binnen Windows zelf.

Het opzetten van WSL is mogelijk lastiger dan een gemicrosofte Linux-distributie, maar de beloning is veel hoger. WSL geeft gebruikers die de Linux-CLI gewend zijn de tools die ze kennen, gecombineerd met de Windows-desktop en PowerShell. En het zorgt ervoor dat Microsoft een heel nieuwe manier heeft om gebruikers vast te houden op Windows.