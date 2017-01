4 uitdagingen die Microsoft Teams in de weg staan

In een artikel op Computerworld zojuist lichtten we toe waarom Microsoft Teams nog wel eens een lastige concurrent kan worden van Slack. In dit artikel kijken we naar het tegenovergestelde: de uitdagingen die Microsoft voor de boeg heeft. Sowieso is duidelijk dat de twee een interessante strijd voor de boeg hebben.

1. Voorsprong van Slack

Wereldwijd heeft 33 procent van de bedrijven Slack geprobeerd en de snelheid waarop het geadopteerd wordt door organisaties maakt het een van de snelst groeiende zakelijke clouddiensten, zo blijkt uit een onderzoek van Bitglass. "Er is veel interesse in Slack en we zien dat niet afnemen. Microsoft Teams daarentegen begint pas", vertelt Bitglass-directeur Rich Campagna.

Het verleiden van bedrijven die al Slack gebruiken is niet eenvoudig voor Microsoft. "Het hangt af van waar je Slack nu al voor gebruikt en hoeveel applicaties zijn geïntegreerd met Slack", denkt Michael Fauscette van G2 Crowd, een recensieplatform voor zakelijke software. Een bedrijf denkt misschien weinig gebruik te maken van Slack, maar ondertussen blijkt veel in te prikken omdat dit zo makkelijk gaat. "Slack kan zich als een spin in het netwerk bevinden - wat natuurlijk precies de reden is dat het zo is opgezet", zegt Fauscette.

Een andere uitdaging is dat je juist engagement verliest als je werknemers de Slack gebruikten doorverwijst naar Microsoft Teams. "In sommige bedrijven levert dat volgens mij een ware muiterij op. In andere organisaties zal het een fluwelen revolutie zijn."

Eindgebruikers zijn niet alleen in die afhankelijkheid van Slack. Vaak is het juist de IT-afdeling die het in gebruik heeft genomen en eraan gehecht is geraakt. "Er zijn erg veel tools die door ontwikkelaars worden gebruikt beschikbaar met Slack, zoals GitHub, Bitbucket, HubSpot, Heroku en Pingdom", weet Fauscette.

Bovendien heeft Slack een aantrekkingskracht voor gebruikers. "Slack wordt als cool gezien en mensen willen de coole app gebruiken. Dat is een sterke positie", zegt Campagna. "Vijf jaar geleden deed het er weinig toe wat werknemers wilden. Bestuur en IT duwden de tools die ze wilden naar het personeel, maar die realiteit is niet meer."

2. Office 365 heeft veel overlap

Gebruikers van Office 365 hebben Outlook, Yammer en Skype. Hebben ze nu werkelijk nóg een communicatietool nodig? Bedrijven die dit willen gebruiken, moeten uitleggen hoe deze tools verschillen. CTO Dux Sy van migratiespecialist AvePoint vergelijkt het met gebruikers die een tabel willen maken. Die willen eigenlijk niet verteld worden of ze daarvoor Word, Excel of Access moeten gebruiken. "Daar denk je bijna niet over na." De workflow van individuele gebruikers is leidend.

Het doel is samenwerken met tools, maat hoe we daar komen vereist expliciete sturing. "Het komt erop neer dat de organisatie - zowel de bedrijfsvoering als de IT - richtlijnen opstelt", denkt Sy. "De rol van IT is om sturing te geven en hoe ze dat doen gaat om voor de organisatie specifieke gebruikersvoorbeelden." Anders besteden ze veel tijd aan het leren van Teams en zien ze de meerwaarde er niet van in. "IT moet het makkelijk maken voor gebruikers om de juiste keuze te maken."