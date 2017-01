4 redenen waarom Microsoft de vloer aanveegt met Slack

Microsoft Teams nadert zijn officiële debuut. Het is een online hub voor teams en geeft mensen toegang tot content, tools, collega's en chats, nu binnen de voor veel mensen bekende Office 365-omgeving. Groepen en subgroepen kunnen communiceren via tekstchat, bestandsdelen en (video)bellen via het netwerk.

Dat is precies waar concurrent Slack groot mee is geworden. Wat iedereen zich daarom afvraagt is: hoe gaat Microsoft de concurrentie daarmee aan? "Er is geen groot verschil in het basisaanbod van de twee", zegt onderzoeker Michael Fauscette van G2 Crowd, een recensieplatform voor zakelijke software, als je de twee naast elkaar legt.

Slack heeft momentum en dat is een groot voordeel in deze markt. Het heeft verder een open platform-aanpak en mede hierdoor een waar arsenaal aan inhakende software en andere third party-tools. Hierdoor is Slack populair geworden bij bedrijven. Aan de andere kant heeft Microsoft een moker met Office 365, dat al veel wordt gebruikt door IT-afdelingen. Het voordeel voor gebruikers is de integratie met vertrouwde tools als SharePoint, OneNote en Skype.

Microsoft zou in het verleden hebben overwogen om 8 miljard dollar neer te tellen voor de overname van Slack. In plaats daarvan heeft het een concurrent opgetuigd en gaat Microsoft Teams de concurrentie aan met Slack. We kijken in dit artikel naar vier redenen dat Microsoft een sterke positie heeft nu deze strijd gaat losbarsten.

1. Microsoft is al een bekende leverancier

Microsofts bereik als gevestigde leverancier is misschien wel zijn sterkste voordeel op dit terrein. Cloud Access Security Broker (CASB) Bitglass deed onderzoek en meldde dat cloudpakket Office 365 in 34,8 procent van de organisaties is uitgerold. "Bijna elk bedrijf heeft Office 365 geïmplementeerd of denkt daarover", zegt directeur Rich Campagna van Bitglass.

"Office wordt al beheerd en nageplozen door de beveiligingsteams en IT'ers die over compliance gaan. Microsoft wordt gezien als betrouwbare partner en heeft al veel beveiligingsmiddelen ingezet binnen het platform. Het is een bekende partij versus het proces van met een nieuwe leverancier van de grond af aan beginnen", aldus Campagna.

2. Tool vult ontbrekend gat in aanbod

Volgens CTO Dux Sy van migratiespecialist AvePoint past Teams goed in het al bestaande platform van Microsoft. Het nadeel is dat het wéér een tool is die op werknemers wordt afgevuurd en het is de vraag of ze het gaan gebruiken. "Samenwerken via tools is een complexe zaak aan het worden en dit is één pakket om alles te doen. Maar het is niet voor iedereen even geschikt."