Supergids: blijf zo lang mogelijk op Windows 7

Misschien blijf je bij Windows 7 uit pure luiheid of omdat je geen Windows 10-borgdrone wilt zijn. Wat je motivatie ook is, er zijn stappen die je nu al kunt nemen om ervoor te zorgen dat Windows 7 blijft werken - in elk geval tot Microsoft de stekker eruit trekt op 14 januari 2020. (Inderdaad, een Patch Tuesday.)

Het belangrijkste, zoals je waarschijnlijk al verwacht, is het maken van een goede 'basis' back-up. Vanaf die ondergrond moet je nauwkeurig patchen, uniform regelmatig back-uppen en meer beheertaken uitvoeren die je wellicht in het verleden hebt nagelaten. Als je dat structureel en volgens schema doet, zou je bak lange tijd moeten uithouden met Windows 7.

Stap 1: Kies een patchmethode

Ten eerste moet je zorgen dat je machine in orde is voor je de basisback-up maakt. Als je je zorgen maakt over de telemetriedata die door Microsoft wordt opgezogen, wijs ik je graag op deze clausule in de licentie-overeenkomst van Windows 7 die je hiervan op de hoogte stelt (PDF):

Microsoft is gerechtigd de computergegevens, accelerator-informatie, zoeksuggesties, foutrapporten en rapporten inzake Schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.

De methode om Windows 7 bij te werken hangt grotendeels af van welke data over je systeem je bereid bent om te delen. Sinds oktober rolt Microsoft patches voor Windows 7 op een andere manier uit om mensen en bedrijven tegemoet te komen die alleen beveiligingspatches willen en niet de andere updates die van invloed zijn op informatieverzameling. Daardoor heb je nu twee patchopties en een optie die je helemaal niets geeft.

Vorig jaar heb ik dit uitgebreid behandeld in deze uitgebreide gids. Dat is een heel lang verhaal, maar in het kort kun je patchbeleid voor drie groepen onderscheiden:

Groep A is bereid om alle telemetriesystemen van Microsoft te hanteren, samen met potentieel nuttige updates. is bereid om alle telemetriesystemen van Microsoft te hanteren, samen met potentieel nuttige updates.

Groep B wil dat er niet meer wordt verzameld dan absoluut noodzakelijk is - malen niet om updates voor het bepalen van de tijd - en willen beveiligingspatches toepassen. wil dat er niet meer wordt verzameld dan absoluut noodzakelijk is - malen niet om updates voor het bepalen van de tijd - en willen beveiligingspatches toepassen.

Groep C wil helemaal geen patches, of het nu beveiligingsupdates zijn of niet.

Groep A (alles) en groep C (niets) zijn het makkelijkst om te doen, maar de tweede groep is kwetsbaar voor allerlei ellende. Ik kan het volledig negeren van patches dan ook alleen maar afraden. De eerste kan Windows Update voor alles wat nodig is gebruiken. Groep B is de lastigste, want het vereist dat je patches handmatig downloadt en installeert. Voor je begint is het handig om te weten bij welke groep je hoort.

Stap 2: Herinstalleer Win7 (optioneel)

Het heeft geen zin een basisimage te maken als je basis niet goed is, dus je moet van tevoren zeker weten dat Windows 7 goed is geconfigureerd. Voor de meeste van jullie zal Windows 7 prima werken zoals het nu is en in dat geval kun je doorgaan naar stap 3. Voor de rest is het beter om een verse installatie te pakken om voor een frisse basis te zorgen. De beste aanpak hiervoor publiceerde ik op mijn site AskWoody.com. Er zijn twee lastige punten: