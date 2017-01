Waarom zijn browsers na 27 jaar nog zo slecht?

Mosaic werd in 1990 geïntroduceerd door Tim Berners-Lee in na meer dan 26 jaar ontwikkeling is het nog steeds een van de slechtste softwarepakketten die we hebben. Het zijn brake, buggy, geheugenvreters die lijden aan bloat, onder malware, crashes en slechte rendering. Ik kan hier een hele klaagzang met voorbeelden geven, maar waarschijnlijk snap je wel wat ik bedoel.

Daarnaast is het heel belangrijke software geworden. We gebruiken het niet alleen maar voor video's en websites, maar in de SaaS en cloudwereld is de software een belangrijke portal geworden in de zakelijke wereld. Browsers moeten dus betrouwbaar en stabiel zijn, maar in de praktijk is er wel iets mis met elke browser. Kijk naar de volgende:

Internet Explorer: Malware richt zich het meest op deze browser, vanwege diens populariteit vroeger. Er zijn geen third-party extensies beschikbaar, zoals bij concurrenten als Firefox en Chrome. Hij presteert vaak slecht in renderingstest en andere benchmarkonderzoeken. Malware richt zich het meest op deze browser, vanwege diens populariteit vroeger. Er zijn geen third-party extensies beschikbaar, zoals bij concurrenten als Firefox en Chrome. Hij presteert vaak slecht in renderingstest en andere benchmarkonderzoeken.

Edge: Had geen extensies tot de Anniversary Update van afgelopen zomer en nog steeds is de keuze daarvoor beperkt. Had geen extensies tot de Anniversary Update van afgelopen zomer en nog steeds is de keuze daarvoor beperkt.

Firefox: Dit is een geheugenvreter die bijna al het werkgeheugen opvreet in mijn systeem met 16 GB RAM. Hij laadt afbeeldingen niet soepel en crasht iets te vaak. Dit is een geheugenvreter die bijna al het werkgeheugen opvreet in mijn systeem met 16 GB RAM. Hij laadt afbeeldingen niet soepel en crasht iets te vaak.

Chrome: Verticale tabbladen zijn niet mogelijk. Tot voor kort was het een geheugenvreter en nog steeds ondervind ik foutieve rendering, waardoor ik regelmatig loop te F5'en.

Momenteel gebruik ik Firefox en dat is maar om één reden: verticale tabbladen. Als je dat eenmaal hebt geprobeerd, wil je nooit meer terug. Je kunt met gemak 30 tabs open hebben en alle titels zijn dan nog gewoon te lezen. Met tabbladen horizontaal bovenaan raak je het overzicht heel snel kwijt. Ik kan Tree Style Tab om die reden niet genoeg aanbevelen.

Chrome-issues

Google, waarvan je zou vermoeden dat het meer slimme mensen heeft dan de bescheiden organisatie Mozilla Foundation (niet beledigend bedoeld: Google is nou eenmaal enorm) heeft het ontwikkelen van verticale tabs opgegeven in Chrome en dat vind ik ongelooflijk. Eén persoon in Japan krijgt voor elkaar in Firefox wat onbeperkte resources bij Google niet voor elkaar kunnen boksen in Chrome?

Een groter probleem is dat de rendering in mijn configuratie vaak misgaat. Ik heb geen idee waar dat door wordt veroorzaakt, maar mogelijk is het de Tweetdeck-Chrome-app. Dat is al tijden geen stand-alone app meer en zoals zoveel gebruikers ben ik daarom overgestapt op de browser-plugin. Als ik die een paar uur draai, is de tab gecrasht en moet ik hem herstarten.

Firefox-problemen

Firefox is helaas ook niet ideaal. Zoals ik al aangaf, bezet het erg veel RAM. Dat is vooral zo als mijn machine enkele dagen draait en ik de browser niet herstart. Ik zie in Wise Memory Optimizer het geheugengebruik langzaam (en soms snel) oplopen naar 50 procent naar 70 procent. Ik sluit dan de browser, optimaliseer het geheugen en dan ben ik terug op 35 procent.

Firefox kan ook langzaam zijn bij het laden van pagina's en afbeeldingen worden niet altijd ingeladen. Slideshows gaan vaak niet goed. Ik weet niet precies waarom, maar de browser heeft moeite met grafische elementen.

IE-gebreken

Ik heb IE11 niet overwogen vanwege het plugin-gebrek en Edge is geen optie voor me omdat ik Windows 7 gebruik. IE heeft daarnaast de irritante gewoonte om favorieten alfabetisch te sorteren, in plaats van de volgorde die je zelf graag wilt. Ondanks dat HTML relatief simpel en volwassen is, is het opvallend hoe verschillend pagina's zich gedragen tussen verschillende browsers. Ik ben de tel kwijt van hoe vaak ik een pagina in drie verschillende browsers heb moeten laden om te zien of de site daarin wel wordt geladen.

Er zijn natuurlijk naast deze grote namen ook alternatieven als Vivaldi en Brave, maar de meeste daarvan (inclusief deze twee) zijn gebaseerd op Chromium, dus ik zou een Chrome-browser krijgen met een andere gebruikersinterface.

Er is geen excuus voor: browsers moeten simpelweg een stuk beter zijn. Sterker beveiligd, stabieler en uniform beter met het renderen van pagina's. Als reuzen als Microsoft en Google het al niet goed krijgen: wie kan het dan wel?