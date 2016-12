Wat als er geen hout klopt van je IoT-data?

Slechte data komt veel voor in IoT en het is moeilijk om een schatting te maken van hoeveel informatie die van en naar sensoren stroomt onbruikbaar is. Veel mensen denken na over hoe we dit probleem aanpakken. We kijken in dit artikel naar enkele verschillende methodes om IoT-data te valideren.

Worm op je sensor

Volgens CTO Harel Kodesh van GE Digital is veertig procent van data die afkomstig is van IoT-netwerken verkeerd. Niet dat het valse gegevens zijn, maar ze zijn onbruikbaar: bijvoorbeeld duplicaten die werknemers twee keer uploaden of receptieve berichten die wachtende machines automatisch versturen. Daarnaast kan een nieuw IoT-platform op oude industriële systemen voor problemen zorgen, omdat de legacy-tools data in een ander formaat presenteren, legt Kodesh uit. "Je hebt niet te maken met ruwe elementaire data, maar met een vertaling erbovenop."

Maar soms geven ze informatie die vals of misleidend is. Versimpeld voorbeeld: als een worm over een vochtigheidssensor in een veld kronkelt, krijgt de boer informatie over de temperatuur en vochtigheid van de worm, in plaats van de grond. Als een sensor bedekt raakt met vuil of beschadigd wordt door vandalen, levert dat ook data op die niet klopt. Hoe ruwer de omgeving en hoe meer de sensor op zichzelf staat, hoe groter het probleem met verkeerde data wordt. Buiten de agrarische sector zie je dit probleem terugkeren in de energiesector.

Letterlijke invoer controleren

Maar niet alleen eenzame sensoren in geïsoleerde gebieden hebben dit probleem. Zelfs in een ziekenhuis zie je dat een saturatiemeter op de vinger van een patiënt slechte data begint te geven als hij door een stootje in een verkeerde positie terechtkomt. Uiteraard kunnen IoT-apparaten zelf fouten maken en slechte gegevens geven, of zelfs helemaal geen data versturen. Verder kan menselijk handelen tot issues leiden: een verkeerde configuratie levert andere data op dan zou moeten.

Een van de oplossingen is ervoor zorgen dat de apparatuur correct is opgezet. Agrarisch producent John Deere, onder meer bekend van zijn groene tractors, gebruikt sensoren om te controleren of het apparaat naar behoren functioneert. De zaaier ExactEmerge rolt achter een tractor aan om zaadjes te planten en deze heeft drie sensoren per rij om te zien hoeveel zaden worden geplant en met welke ratio. De tractordealer komt jaarlijks, vóór het plantseizoen, langs om de sensoren handmatig te kalibreren om ervoor te zorgen dat de sensoren juist werken, zegt John Deere's directeur van Digital Lane Arthur.

Neerslag of droogte?

Maar veel IoT-sensoren zijn te moeilijk bereikbaar voor regelmatige kalibratie en onderhoud. In zulke gevallen biedt redudancy mogelijk een uitkomst, hoewel het geen totaaloplossing is. Duplicaten van dezelfde sensor op een machine of in het veld zorgen voor meer inputs, wat heel behulpzaam kan zijn.

IBM's Weather Underground maakt rapportages op basis van ongekalibreerde, goedkope sensoren in de tuinen van klanten. Voor lage kosten worden zo meer datapunten gegenereerd, maar de kwaliteit is een issue. Eén sensor kan neerslag detecteren, terwijl de volgende sensor geen regen bemerkt, vertelt IBM's John Cohn die voor Watson IoT werkt.

Hierna: Functie-uitbreiding van bestaande sensoren kan uitkomst bieden en sommige bedrijven hebben een soort virtuele sensor bedacht.