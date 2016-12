Hoe het kan dat Google soms beangstigend helderziend is

Ik vroeg dit onlangs aan mijn volgers op Google+ en iemand schreef: "Als mijn vrouw en ik het hebben over een willekeurig onderwerp, bijvoorbeeld hoe lang schildpadden leven en ik tik vervolgens 'hoe' dan komt er in de balk 'lang leven schildpadden', alsof Google net meeluisterde. Ik ben dan doodsbang en tegelijk onder de indruk."

Microfoon luistert mee?

Ik vind veel van dit soort anekdotische bewijs dat overtuigend klinkt. Mensen zeggen dat AutoAanvullen niet alleen heel specifiek nauwkeurig is, maar zelfs persoonlijk. Een reactie vertelde dat hij een adres in een telefoongesprek te horen kreeg en toen hij het begon te tikken, werd het volledige adres correct aangevuld. Eén reactie zei zelfs stellig: "De microfoon luistert altijd mee."

Google is voorzichtig met waar, wanneer en hoe er audio wordt opgenomen. Google krijgt alleen opnames in handen als je een spraakgestuurd product gebruikt, zoals de functie in de zoekapp of de assistent in Allo, Chrome, Pixel-toestel of Google Home-apparaat. Daarnaast moet je een gerichte handeling uitvoeren, door de microfoon-knop aan te tikken of via een spraakcommando als "OK Google".

Audio verwijderen

Google past vervolgens spraakherkenning toe op wat je zegt en deze woorden worden verwerkt om je verzoek of opdracht uit te voeren. Google bewaart deze opname om de software te verbeteren. Het bedrijf probeert hier heel transparant in te zijn en je ziet een gedetailleerde geschiedenis van elke bewaarde opname naast alle andere details over je gebruik van Google in de pagina Mijn Activiteit bij je Google-instellingen (je kunt de opgeslagen resultaten filteren op 'Spraak en audio').

De opnames worden weergegeven op datum en dienst, bijvoorbeeld 'Google Assistent' of 'Google-app'. Links zie je de opdracht weergegeven in tekst en als je daarop klikt, krijg je de resultaten te zien. Rechts heb je een knopje 'Afspelen' om de bewaarde opname terug te horen. Je kunt de details van individuele opdrachten bekijken, los verwijderen, of de hele bundel in een keer verwijderen via 'Activiteit verwijderen op basis van' en 'Spraak en audio' aan te vinken.

Per ongeluk

Het is onwaarschijnlijk dat er per ongeluk een opname gemaakt wordt. Op een telefoon moet je ontgrendelen en een specifieke actie uitvoeren, zoals tikken op het pictogram van een microfoon. Een Pixel kun je wel zo configureren dat hij automatisch luistert als je een Vertrouwde Stem instelt, waarna hij reageert als je 'OK Google' zegt. Dat werkt hetzelfde bij Google Home-apparaten.