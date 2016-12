Eén apparaat voor alles? Microsoft zou het kunnen doen

Microsofts technologie-aanpak voor universeel Windows - sterker nog, voor een universele pc waar je smartphone transformeert naar een volwaardige pc als je hem aansluit op randapparatuur op je bureau - ziet er deze keer uit alsof het wel eens kan werken. Eerder waagde het bedrijf een poging met Windows RT, die zoveel beperkingen hadden dat het er te veel zijn om nu op te noemen.

Plafond bereikt

Als het langverwachte idee van convergentie nu eindelijk werkt, maakt dat dan daadwerkelijk verschil? Ik denk van wel, omdat zowel de pc als mobiel momenteel hun plafond hebben bereikt qua innovatie. Je ziet dat fabrikanten er de afgelopen jaren op los experimenteerden om een nieuwe categorie aan te boren, bijvoorbeeld met laptop-tablet-hybride's, tablets met toetsenbord, Chromebooks met Android-apps, Windows Continuum-mobiele apparaten en meer.

Geen van die experimenten is groots aangeslagen. Hybride's en 'tabtops' hebben een publiek gevonden, maar dat blijft een niche. Chromebooks zijn na ruwweg toen jaar ook niet groot aangeslagen. Tablets als de iPad leken een paar jaar geleden de laptopkiller voor de meeste gebruikers, maar de verkoop loopt terug en ze blijven meer een aanvulling op. En Microsofts Continuum-apparaten hebben hetzelfde probleem als Windows RT destijds: ze kunnen geen Windows-apps draaien, dus wat is het nut?

Windows RT, maar dan goed

Microsoft hoopt dat te veranderen met de nieuwe Windows-op-ARM-aanpak om Windows op ARM-chips te krijgen, zodat ook smartphones, tablets en andere mobiele apparaten beter bediend kunnen worden. Deze keer gaat het om volwaardig Windows 10 (met de .msi- en .exe-bestanden die we kennen) via emulatie en niet een beperkte subset via bijvoorbeeld Microsofts Universal Windows Platform (.appx).

Met andere woorden, het zou Windows RT zijn, maar dan goed. En zelfs Windows RT op een hoger niveau: op smartphones en met automatische aanpassingen in de interface en apps op basis van het scherm dat wordt gebruikt, een beetje hetzelfde als iOS-apps schakelen tussen iPhone en iPad. Maar anders dan bij Apple, die ook worstelt met hetzelfde idee voor de Mac, zou Windows kunnen schakelen tussen smartphone, tablet, pc en meer apparaten.

Grondverschuiving gebruikersgedrag

Die flexibiliteit en aanpasbaarheid zouden net zo'n grote verandering zijn in de wereld van computing als de komst van de smartphone bijna tien jaar geleden. Het zou een grondverschuiving zijn qua gebruikersgedrag, zoals we zagen met de iPhone en daarna Android. Stel je voor dat je niet meer allerlei apparaten had met verschillende mogelijkheden, maar één mobiele gadget die zich met zijn apps zou aanpassen op de randapparatuur die je aansloot.

Dat was natuurlijk ook de oorspronkelijke belofte van Windows RT en later Continuum, maar die werd nooit waargemaakt. Dus een gezonde dosis scepsis is waarschijnlijk op zijn plaats.

Microsoft heeft deze keer goed gekeken naar hoe Apple MacOS en Mac-apps heeft gemigreerd van de Motorola 680x0 naar de IBM PowerPC en naar Intel x86. Apple gebruikte daarvoor een combinatie van OS-ports en emulatie om meerdere processoren te ondersteunen, zodat zowel oude als nieuwe hardware de software ondersteunde.

Daarnaast werden ontwikkelaars gestimuleerd om apps te bouwen die gecompileerd waren voor beide, waarbij het deel dat compatibel was met de huidige generatie draaide. Na een paar jaar kon Apple de ondersteuning voor de vorige processor beëindigen en kon de code die niet meer nodig was worden losgelaten.

Hierna: Hoe Microsofts nieuwe ARM-aanpak er precies uit gaat zien, plus de haken en ogen van deze strategie.