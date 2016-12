Microsoft verlengt ondersteuning Server 2008 tot 2026

De afgelopen jaren heeft Microsoft veel moeite gestoken in pogingen om gebruikers van producten af te migreren die het einde van hun levenscyclus hadden bereikt. In 2014 zag je dat met Windows XP en vorig jaar was het de beurt aan Windows Server 2003. Dit jaar ging het om SQL Server 2015 die zijn end-of-life tegenkwam.

Met die migratiemoeite in het achterhoofd is het laatste nieuws enigszins bevreemdend. Microsoft heeft heel stilletjes een derde ondersteuningsniveau aan de levencyclus van zijn producten toe te voegen met de naam 'Premium Assurance'. Daarmee wordt de looptijd van zowel Windows Server als SQL Server met nog eens zes jaar verlengd.

Derde niveau

Microsoft biedt in de regel twee niveaus in zijn levenscyclus, in totaal goed voor tien jaar. De eerste vijf jaar is de 'basisondersteuning', waarbij gebruikers kunnen rekenen op nieuwe features en beveiligingspatches en andere updates. De tweede vijf jaar, 'uitgebreide ondersteuning', heeft ook nog die patches, maar er worden geen nieuwe features toegevoegd. Na tien jaar is het over het algemeen gedaan met ondersteuning.

Vanaf volgend jaar komt daar dus 'Premium Assurance' bij voor Windows Server en SQL Server. In de huidige planning raken Windows Server 2008 en SQL Server 2008 in 2020 hun ondersteuning kwijt. Inderdaad, ze kregen al twee jaar langer dan gebruikelijk de tijd. Met het nieuwe niveau is er ondersteuning voor 2008/2008 R2 tot 2026. Premium Assurance geeft beveiligingspatches die 'kritiek' of 'belangrijk' zijn, dus het niveau komt neer op 'uitgebreide ondersteuning' minus de niet-kritieke beveiligingspatches.

De kosten

Er is natuurlijk een addertje onder het gras. Je dacht toch niet dar dit gratis zou zijn? In de aankondiging stelt Microsoft dat de kosten van Premium Assurance tot 12 procent van de totale licentiekosten zullen bedragen, met 5 procent van de huidige productlicentie als begin. Hoe later in de looptijd, hoe hoger de kosten uitvallen.

"Als je voor eind 2017 [Premium Assurance] aanschaft, bespaar je tot zestig procent van de kosten", aldus Microsoft. Uiteraard heb je nu al een Software Assurance-overeenkomst nodig. Dat is het zakelijke onderhoudscontract van Microsoft die garandeert dat je altijd de nieuwste versie hebt, op technische ondersteuning en uitrolplanning kunt rekenen.