Wat kun je allemaal met If This Then That (IFTTT)?

IFTTT (uitgesproken als "ift") bestaat al een tijdje, maar het krijgt steeds meer voet aan de grond in mainstream technologieën en je ziet het overal terug: in diensten van Google, Amazon en allerlei third party-diensten. Vooral met het aanstormende IoT-tijdperk is de technologie aan het groeien, met slimme contextuele events voor huisapparatuur, waarin gebruikers acties simpel programmeren.

De naam komt van een oude term uit de programmeerwereld, de conditionele statement 'if this, then that': als A gebeurt, moet B worden gestart. We spraken met Linden Tibbets, oprichter van IFTTT.com, wat een third party-platform is om allerlei diensten te automatiseren. Dat platform koppelt apparaten, apps en diensten zodat ontwikkelaars IFTTT-triggers kunnen instellen, bijvoorbeeld:

Wanneer je een telefoontje pleegt met de bel-app op Android, wordt een logbestand aangemaakt in een spreadsheet op Google Documenten

Als je een nieuwe taak toevoegt aan spraakgestuurde assistent Alexa, wordt de taak ook doorgevoerd naar Herinneringen op iOS.

Als internationaal ruimtestation ISS boven je langskomt, krijg je een melding op je smartphone (ja, dit is een échte IFTTT-applet).

Momenteel zijn er volgens IFTTT meer dan 54 miljoen applets. Tibbets gebruikt naar eigen zeggen zelf graag een applet die ervoor zorgt dat notities die hij maakt automatisch worden verzonden naar zijn e-mailadres en een andere die een melding genereert als een nieuwe post op Craigslist overeenkomt met zijn gedefinieerde zoektermen.

Tibbets en Jesse Tane hebben IFTTT in 2010 opgericht en de dienst is officieel van start gegaan in 2011. Het bedrijf haalde 39 miljoen dollar aan investeringen binnen van durfkapitalen als die van Andreesen Horowitz. In 2016 kregen de 'recipes' een boost en werden het 'applets', waardoor in plaats van twee apparaten, apps of diensten nu meerdere van elke gekoppeld kunnen worden in één bedieningselement.

Applets kun je zien als macro's om meerdere apps te koppelen om geautomatiseerd taken uit te voeren. Je kunt een applet aan of uitzetten via mobiele apps, widgets van IFTTT of de website van IFTTT. Je gebruikt bestaande ontwerpen of maakt zelf nieuwe aan via de gebruiksvriendelijke interface waar je zelf koppelingen aanbrengt.