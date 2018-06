Hoe een Amsterdams kledingconcern een softwarebedrijf wordt

Achter de schermen van Tommy Hilfiger veranderde het 33-jarige Amerikaanse modemerk vanuit Amsterdam de manier waarop zijn collecties worden verkocht aan warenhuizen. Het verschoof van showrooms vol fysieke monsters naar een 'digitaal showroommodel' dat meer lijkt op de manier waarop consumenten gewend zijn om online kleding te kopen, een radicale omslag.

Fysieke showroom wordt digitaal

Op de conferentie van de Connect EU van Couchbase in Londen, zei Anne-Christine Polet, Chef Digital van het Europese moederbedrijf PVH Europe (dat Tommy Hilfiger, Calvin Klein en andere iconische merken bezit): "De mode-industrie is oud. Zaken zijn altijd analoog geweest en zijn gedaan via achterkamertjesdeals, het is een beetje old school."

Onder toezicht van Daniel Grieder, CEO van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe, begon de modegigant na te denken over een belangrijk element van het bedrijf: de manier waarop inkopers uit warenhuizen en kledingwinkels spullen selecteren en kopen om door te verkopen aan hun klanten. Traditioneel bezochten deze kopers een fysieke showroom, bladerden ze door de nieuwe collectie en bestelden ze voorraad bij PVH.

IT-team begint werk

Het gaat om twee merken (CK en Tommy Hilfiger) met elk zo'n acht submerken die elk goed zijn voor de verkoop van 1500 kledingstukken per kwartaal. "Dat zijn dus een heleboel producten om eerst te verkopen aan warenhuizen, vervolgens te produceren, om uiteindelijk aan consumenten aan te kunnen bieden", zegt Polet.

Vanuit het Amsterdamse kantoor van PVH Europe zette het bedrijf vier jaar geleden een klein IT-team samen met een 'digitaal transformatieteam' in om een drastisch nieuw proces te ontwerpen. Het plan was om alles voor het merk Tommy Hilfiger efficiënter en duurzamer te maken. Ze begonnen in de showroom om te kijken hoe verkopers klanten precies benaderen.

Weerstand

"Ze bouwden hun assortimenten op de vloer met fysieke steekproeven: iemand zou langskomen om iets te kopen. Daarna gingen ze lunchen en 's middags deden ze het opnieuw met een nieuwe klant doen," zegt Polet. "Dat brachten we in kaart en we maakten een presentatie van hoe we hetzelfde op een digitale manier konden doen."

De verkopers op de showroomvloer waren niet blij met de indringers. Ze kreeg reacties die varieerden van: "Je zal me nooit mijn monsters afpakken" tot "als je me dit aandoet, zal ik het bedrijf te verlaten".

Polet liet zich niet uit het veld slaan: "We beleven ideeën voor hun neus zetten en misschien waren er van de 25 mensen die we spraken er twee die 'misschien' zeiden. En we zeiden: wat als we dit veranderen? Of deze bouwen? Zonder eigenlijk te weten wat Agile software-ontwikkeling was, zijn we eigenlijk begonnen om deze iteratieve manier van werken zelf te doen, omdat we wisten dat wat we creëerden zo ver anders was dan wat ze gewend waren dat we ze echt moesten overtuigen."

Hierna: Concurrenten werden zelfs enthousiast van de winst door digitalisering dat ze het concept willen overkopen.