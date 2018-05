12 vragen over Windows Defender Application Guard & Edge

Met de jongste versie van Windows 10 voegde Microsoft een feature toe aan Windows 10 Pro dat aanvankelijk alleen beschikbaar was voor Enterprise. De Windows Defender Application Guard (WDAG) - gekoppeld aan standaardbrowser Edge van Windows 10 - is een anti-exploittechnologie die bedoeld is om browser veiliger te maken voor werknemers in deze tijd van ransomware en andere aanvallen op bedrijven.

De stap naar Windows 10 pro-gebruikers werd eind vorig jaar al aangekondigd, zodat ook niet-grootzakelijke gebruikers beschermd worden tegen webgebaseerde aanvallen. WDAG werd in de tweede update vorig jaar, Windows 10 1709, toegevoegd aan Windows 10 Enterprise. De versie die nu aan Pro is toegevoegd is niet helemaal hetzelfde. In dit artikel gaan we dieper in op vragen die je mogelijk hebt over WDAG.

1. Wat is Windows Defender Application Guard eigenlijk?

WDAG maakt een tijdelijke instance aan van zowel Windows als Edge - een kleine versie van het OS en de browser - in een virtualisatie-omgeving die is gebouwd met Windows' HyperVisor. Elk lijntje van de tijdelijke omgeving, de virtuele machine, naar het echte systeem is afgesloten, zodat er weinig interactie is tussen de websessie en de machine.

Zo krijgen gebruikers te maken met een beveiligde omgeving, omdat malware die ze tegenkomen op het web geen toegang krijgt tot het apparaat. Als de Edge-gebruiker zijn of haar sessie afsluit, wordt de gevirtualiseerde Windows en Edge combinatie weggegooid. Zie het alsof iemand in quarantaine wordt geplaatst, maar dan een hele brute die de patiënt verwijdert als hij of zij ziek wordt.

2. Is die niet hetzelfde als een sandbox in andere browsers?

Hoewel enkele van de isolatiekenmerken overeenkomen, is WDAG iets anders dan sandboxing. Met het sandboxen van een browsertabblad wordt een proces geïsoleerd en een deel van het geheugen daaraan toegewezen. Bij WDAG is er sprake van een vorm van containerisatie, een virtueel apparaat met mini-OS en applicatie die alleen bestaat in het geheugen van het apparaat.

3. Hebben alle Edge-gebruikers WDAG?

Nee. WDAG maakte zijn debuut vorig jaar in oktober in de Fall Creators Update, maar was toen beperkt tot gebruikers met een Windows Enterprise E3- of E5-licentie. Sinds de April 2018 Update, versie 1803, hebben Windows 10 Pro-gebruikers het ook, maar de WDAG daarvoor bevat een subset van features van de Enterprise-versie.