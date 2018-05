Waarom Linux-apps voor Chromebooks zo belangrijk zijn

Google wilt Chrome OS veranderen in alles in een productiviteitsmachines en de focus weg te nemen van Android-tablets. Er wordt elke week wel een noemenswaardige feature toegevoegd aan het platfom. Een van de grootste ontwikkelingen (die overigens niet is genoemd op Google's I/O-keybote) is toch wel dat Chrome OS zonder emulatie Linux-applicaties kan draaien. De Pixelbook is een van de eerste computers waarop deze feature zal worden uitgerold.

Dit klinkt in eerste instantie misschien niet zo bijzonder en aangezien Linux nog steeds niet echt een groot marktaandeel heeft op de desktop. En misschien zit je er helemaal niet op te wachten, maar toch is het een gigantische boost voor het platform en wel hierom:

Weer een "Maar de Chromebook kan niet..."-argument dat in de prullenbak kan

Laten we realistisch zijn, de ondersteuning van Linux-applicaties zal de gemiddelde Chromebook-eigenaar geen gat in de lucht doen springen en dat is helemaal niet erg. Het is niet de bedoeling dat zoiets als een mainstream-oplossing wordt neergezet, maat het zal veel Linux-mensen die twijfelden over de streep trekken. Deze actie zorgt er in namelijk voor dat veel van de argumenten om zo'n apparaat niet te kopen de prullenbak in kunnen.

Denk er maar over na. Op dit moment kunnen Chromebooks traditionele Chrome en webapplicaties draaien, daarnaast kan het systeem ook overweg met Android, als daar straks ook nog Linux bij komt is het aantal mogelijkheden zo groot dat zelfs de gemiddelde laptopgebruiker die iets meer wilt doen dan tekstverwerken en internetten zo groot dat een Chromebook kan worden overwogen. Bovendien zijn er steeds meer gebruikers die niet eens meer met specifieke lokale programma's werken.

Er zijn natuurlijk meer dan genoeg uitzonderingen, maar het overgrote deel van de gemiddelde laptop-eigenaren kan prima overweg met standaard-apps. Wij horen vaak genoeg "Ik zou bijna kunnen overstappen op een Chromebook, behalve voor..." En dat is precies de groep die, dankzij deze ondersteuning voorzien kan worden.

Toegegeven, veel gebruikers zullen, net als ik meteen roepen dat Photoshop gemist gaat worden terwijl een web programma als Pixlr goed genoeg is voor normaal gebruik (zelfs de super simpele Chrome OS image editor is voldoende voor de meeste van mijn taken).

Mocht ik nou wel een keer een moment hebben dat ik wat complexere bewerkingen moet doet, kan ik, dankzij de Linux-ondersteuning uitwijken naar GIMP of een van de andere geavanceerdere programma's.

Hetzelfde geldt voor het bewerken van audio, iets dat Chromebook-eigenaren ook al tijden missen. Nu kunnen programma's als Ardour of Audacity worden gebruikt en zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Mocht je nou een veel specifieke Windows of macOS-applicaties gebruiken, tja, dan zal deze ondersteuning weinig veranderen, maar voor de mensen die al een tijdje Chrome OS overwogen, maar het niet deden vanwege missende applicaties, is dit geweldig nieuws.

En dat brengt ons bij het tweede argument: