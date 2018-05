Vergeet Windows, Microsoft richt zich vooral op de cloud

Het besturingssysteem is niet langer het hart en de ziel van het bedrijf.

Het eerste moment was op 26 april, het bedrijf publiceerde toen een rapport waarin werd vermeld hoeveel het bedrijf het afgelopen kwartaal heeft verdiend. Als je goed kijkt zie je dat Microsoft de grootste omzet heeft binnengehaald met de cloud, veel meer dan met Windows.

Exacte getallen op dat gebied zijn helaas niet te vinden omdat Microsoft dat niet op deze manier weergeeft, maar het rapport laat wel duidelijk zien dat het bedrijf zich splitst in drie grote segmenten: Personal Computing (Windows, apparaten, games en advertenties), productiviteit en zakelijke processen (Office LinkedIn en Dynamics) en Intelligent Cloud (Servers en clouddiensten).

Als je kijkt naar de cijfers, lijkt dat in eerste instantie mee te vallen. Microsoft haalde 9,25 miljard dollar binnen met Personal Computing, Productiviteit en zakelijke processen zorgden voor 9,01 miljard dollar en Intelligent Cloud 7,9 miljard.

Windows bevindt zich in het Personal Computing-segment, het onderdeel waarmee de meeste omzet is behaald, maar laat je niet voor de gek houden, als je goed kijkt zie je hoe het echt zit:

Microsoft heeft dan wel geen exacte getallen gegeven voor Windows de cloud, maar het bedrijf heeft wel gezegd dat de Azure public cloud 93 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het vorige kwartaal groeide het 98 procent en Microsoft heeft ook gezegd dat de "Commercial Cloud" (Azute, Office 365, Dynamics 365 en andere clouddiensten) 6 miljard dollar aan omzet heeft opgeleverd in het vorige kwartaal. Dat was 58 procent meer dan vorig jaar. Het Personal Computing segment groeide maar 13 procent.

Daarnaast is Windows and Devices chief, Terry Myerson, het vorige kwartaal opgestapt en je kan er zeker van zijn dat hij niet wegging omdat Microsoft meer aandacht gaat besteden aan Windows.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat veel Microsoft producten ook steeds meer cloud-based worden, wat ervoor zorgt dat de omzet in dat segment alleen nog maar harder gaat groeien. Het bedrijf pusht Office 365 niet voor niets zo hard bij zowel consumenten als bedrijven.

Het tweede moment kwam vier dagen nadat Microsoft het eerdergenoemde rapport naar buiten bracht en de volgende grote update van Windows 10 uitrolde. Normaal gesproken kondigt Microsoft zulke grote updates met veel bombarie aan en zoekt het de publiciteit op. Deze keer was daar maar weinig van te merken. We mochten het doen met een blogpost van Yusuf Mehdi, corporate vice president van de Windows and Devices-groep.