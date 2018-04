Wat betekent het verdwijnen van 32-bit Mac-apps voor jou?

Een van de opvallendste zakelijke pakketten met zo'n waarschuwing is de niet langer ondersteunde Office voor Mac 2011. Apple schreef vorige week in een ondersteuningsdocument: "Om ervoor te zorgen dat de apps die u koopt net zo geavanceerd zijn als de Mac waarop u ze gebruikt, moet alle toekomstige Mac-software uiteindelijk 64-bits zijn." De waarschuwing is de eerste stap die zich exclusief op eindgebruikers richt in plaats van softwaremakers.

Controleren op 64-bit

App-makers hoorden dit ook vorig jaar in juni op ontwikkelaarscongres WWDC. Volgens Apple zou macOS 10.13, ook bekend als High Sierra, de laatste versie zijn die 32-bit apps zonder compromis zou draaien. De huidige melding is minder expliciet dan Apple's developeradvies vorig jaar, met een milde waarschuwing en een link naar meer informatie over 32- en 64-bit apps.

Om te zien welke 32-bit applicaties je draait, ga je naar Menu > Over deze Mac en klik je op het knopje Systeemoverzicht.... Scrol naar het deel Software en kies Programma's. Hier zie je een overzicht met uiterst rechts een vermelding of de applicatie 64-bit is. Als in die kolom bij 64-bits (Intel) Nee staat, heb je te maken met een 32-bit applicatie. Deze kolom kun je oplopende ordenen, zodat alle 32-bit applicaties boven elkaar staan.

Stok achter de deur

De melding is geen directe reden voor zorg, want er is geen einddatum vastgesteld waarin 32-bit applicaties niet meer kunnen draaien. Dat moment is waarschijnlijk verder in de toekomst, maar er komt een dag dat Apple besluit dat oudere programma's niet meer gestart kunnen worden. Deze melding is meer bedoeld als duwtje richting ontwikkelaars dat het echt tijd wordt, met wat druk bij eindgebruikers die vragen zullen stellen bij de leveranciers.

Dat wordt benadrukt met de suggestie van Apple dat gebruikers bij de softwaremaker gaan informeren na het zien van zo'n melding of er een 64-bit versie beschikbaar is. Het is wellicht de moeite waard om de site van de ontwikkelaar van de 32-bit app te bezoeken, ondersteuningsdocumenten te vinden en, wanneer nodig, een mailtje te sturen over de roadmap richting 64-bit versie.

Onderzoek naar 64-bit

In zakelijke omgevingen doet de IT'er dit soort onderzoek meestal, maar in MKB's kan het zijn dat gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de software. In dat geval is het handig om bijvoorbeeld een document te delen onder het team over de beschikbaarheid van 64-bit software, zodat niet iedereen steeds hetzelfde opzoekt.