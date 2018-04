Wat te doen als je social media-account wordt geblokkeerd

De hoofdklacht van de persoon die recent het vuur opende in een YouTube-kantoor was dat haar inkomen werd benadeeld door een wijziging in het beleid van het platform. Niets kan haar extreme reactie goedpraten. Het brengt wel een belangrijk punt nogmaals naar voren: externe platforms kunnen plots en permanent content verwijderen of accounts blokkeren.

CIA Triad

Er zijn voorbeelden genoeg van gebruikers - soms zich van geen kwaad bewust - die opeens toegang verloren tot social media-accounts en er is weinig dat gebruikers daaraan kunnen doen. Er zijn geen rechters, arbitragecommissies of onafhankelijke arbiters die je zaak onder de loep nemen. De kans is groot dat je tijdens je smeekbedes om gehoord te worden niet eens te maken krijgt met een luisterend oor.

Er is een term in de wereld van informatiebeveiliging met de naam CIA Triad. Dat staat voor Confidentiality (Vertrouwelijkheid), Integrity (Betrouwbaarheid) en Availability (Beschikbaarheid). Dit gaat om die laatste term. Een enkele klacht tegen jou of je bedrijf kan ervoor zorgen dat content, bestanden en contacten opeens niet meer beschikbaar is. Elk bedrijf dat Facebook, Twitter, LinkedIn of een ander extern platform gebruikt voor branding-doeleinden kan reputatieschade oplopen door zo'n blokkade.

Hoe ik iTunes verloor

Enkele jaren geleden blokkeerde Apple mijn iTunes-account. Ik schrijf veel over beveiliging en slechteriken die dat niet zo leuk vinden, nemen me af en toe op de korrel. Dit keer waren er twee die een DoS-aanval uitvoerden op de iTunes-servers met behulp van mijn IP-adres dat ze hadden gespooft. Apple reageerde door mijn IP-adres te blokkeren... Voor eeuwig.

Ik kon opeens niet meer inloggen op iTunes of muziek kopen. Ik ging van het uitgeven van honderden euro's per maand aan nummers en albums naar niets. De twee hackers die er verantwoordelijk voor waren stuurden met een e-mail met een korte uitleg wat ze hadden gedaan en wensten me veel geluk met het oplossen van het probleem.

Zoektocht naar oplossing

Ik probeerde maandenlang tevergeefs Apple zo ver te krijgen om mijn account te deblokkeren. Het eerste dat ik hiervan leerde is dat er geen openbaar e-mailadres is voor dit soort klachten. Ik e-mailde de ondersteuningsdiensten van zowel Apple als iTunes, zonder resultaat. Ik e-mailde vrienden die werkzaam zijn bij Apple en zij konden me niet helpen.

In een wanhopige bui schreef ik over het issue in mijn destijds wekelijkse column op Computerworld met de ijdele hoop dat iemand bij Apple het zou lezen om het probleem op te lossen. Dat werkte ook niet. Blijkbaar las niemand van Apple mijn columns.

Apple had niet daadwerkelijk mijn account geblokkeerd, maar het IP-adres dat de servers schijnbaar had gebombardeerd. Ik kreeg mijn provider zover om dat adres aan te passen en dat werkte: iTunes deed het weer zoals het hoorde. Het was al met al een waardevolle les over het gebrek aan ondersteuningsopties als je het gevoel hebt dat je onterecht bent benadeeld door een online dienst.

Blokkeren gaat snel; deblokkeren niet

Overal op internet vind je duizenden, zo niet tienduizenden, mensen die hun online aanwezigheid plots en permanent uitgewist zagen worden. Bijvoorbeeld deze, of deze, of deze. Soms was het omdat één persoon een klacht indiende over blijkbaar bezwaarlijke content, bijvoorbeeld borstvoeding, ruw taalgebruik of volwassen thema's.