Hoogste tijd om Android-machtigingen in te trekken

De laatste weken zijn er een heleboel nare onthullingen geweest over hoe persoonlijke data werd gebruikt (en misbruikt) zonder dat gebruikers dat wisten. Veel van de huidige zorgen draaien om Facebook en illustreren dat we erg weinig controle hebben over onze gegevens. Dit is dan ook een goed moment om te kijken hoe andere diensten en apps dat aanpakken.

Geheime vragen

Denk ook aan je historische gegevens. Beveiligingsjournalist Brian Krebs wees vandaag nog eens op een extra aandachtspunt: alle ogenschijnlijk onschuldige persoonlijkheidsvragen leveren informatie op die kan worden gebruikt om geheime vragen van gebruikers te social engineeren. Het vervelende is vooral dat het Cambridge Analytica-schandaal nogmaals laat zien dat die vragen en antwoorden overal kunnen uitkomen en dan voor altijd blijven rondhangen.

Lees ook: Nieuwe social media beleid: neem gepaste afstand

Dat betekent dat kennis over jou als persoon openbare informatie is en dus niet geschikt is voor geheime vragen. Mensen in de IT gebruiken meestal een soort masterwachtwoord als antwoord op een geheime vraag, zodat zelfs gerichte aanvallers het niet kunnen gokken, maar veel mensen buiten onze sector geven eerlijk antwoord op vragen als "hoe heette je eerste huisdier?" en "wat is je favoriete boek?"

Telefoontoegang

Waar je ook toestemming voor hebt gegeven - wat veel mensen blijkbaar niet doorhadden toen ze de Facebook-app in gebruik namen - is dat het sociale netwerk toegang heeft tot telefoontjes en sms'jes en daar een lange termijn log van maakt. Facebook schaalt het verzamelen van zulke gegevens nu terug, maar de opheft hierover benadrukt dat het verstandig is om op te letten welke machtigingen je precies uitdeelt aan apps.

Facebook deed eigenlijk niets verkeerd met het verzamelen van deze gespreksinformatie, maar maakte gebruik van het machtigingenmodel van Android van vóór 2015, waar je een alles-of-niets-voorstel had voor de machtigingen. Je werd toen gepresenteerd met een lijst van onderdelen waar de app toegang tot wilde verkrijgen en je accepteerde ze allemaal, of je gebruikte de app niet.

Hierna: Loop eens door de huidige machtigingen en je komt wellicht verrassende dingen tegen.