iOS 11 is Apple's Vista

Ik heb al tijden diverse problemen met Apple's besturingssysteem voor iPad en iPhones. Het lijkt erop dat elke nieuwe versie van iOS Wi-Fi op een heel nieuw en frisse manier verstiert. Maar iOS 11 boort nieuwe frustratieniveaus aan. Sinds het OS verscheen in september vorig jaar stapelden de problemen zich op.

Accuproblemen

Binnen één week nadat iOS werd uitgebracht, kwam de eerste patch al uit, versie 11.0.1. Waarom? Omdat gebruikers klaagden dat hun accuduur aan gort was gegaan. Dat klopte ook. Beveiligingsbedrijf Wandera documenteerde hoe iOS11 de accu belastte.

Door 50.000 iPhone- en iPad-gebruikers te bekijken op hun netwerken konden ze het verschil tussen iOS 10 en 11 vergelijken. De accu van iOS 11-gebruikers ging twee keer sneller leeg dan die van iOS 10-gebruikers.

Foutieve letters

Vraag me niet hoe, maar als je in iOS 11.0 de letter 'i' typte, werd dat 'A' en een symbool. Hoe veroorzaak je zo'n probleem in vredesnaam? Dit is de basis van UI: als je op een toets drukt, moet het corresponderende teken verschijnen. De eerste versie had meer problemen, zoals prestatieverlies, bevroren interfaces en falende toestellen. Dit bleef het geval bij drie verschillende kleinere patches.

Zes patches

Dus Apple kwam met een grotere patch: iOS 11.1. Dat probleem met de letter 'i' werd pas opgelost in 11.1.1 en zelfs toen werkte het niet correct voor alle gebruikers. Dit was de zesde update in zes weken voor iOS 11. En nog steeds was het niet veel beter: iedere versie kwam weer met een nieuw probleem.