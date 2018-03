Dit zit er allemaal in Office 2019

In de tweede helft van dit jaar is het weer eens tijd voor de nieuwe versie van de abonnementsloze Microsoft Office. Het bedrijf noemt deze versie 'perpetual', omdat je er eenmalig voor betaalt en dan een eeuwigdurende licentie krijgt. Hij krijgt geen grote upgrades tot de volgende versie van Office. Dat staat in schril contrast met Office 365, waarvoor je maandelijks of jaarlijks betaalt en die wel constant wordt bijgewerkt.

Microsoft vertelt niet veel over de features die worden toegevoegd in Office 2019, behalve hier en daar wat vage hints. In een summiere blogpost over de release, gaf Office-chef Jared Sparator weinig informatie over de inhoud, en stelde hij dat de software nieuwe features voor de inking-functionaliteit bevat, nieuwe formules en grafieken heeft voor Excel en nieuwe animaties verschijnen binnen PowerPoint.

Zelfde codebase 365 en 2019

Microsoft ontwikkelt geen losse codebase voor Office 2019 en 365, waardoor er waarschijnlijk geen features zullen verschijnen voor de losse versie die je niet hebt in Office 365. Ook weten we daardoor vrij zeker dat Office 2016 daarom dezelfde features zal bevatten die tussen het verschijnen van Office 2016 en nu zijn toegevoegd aan de cloudversie.

Daarom hebben we gekeken naar de updates van Office 365, de belangrijke features bekeken, gekeken naar wat Microsoft daarover heeft gezegd en gebaseerd daarop kunnen we kijken naar wat we ongeveer kunnen verwachten in de aankomende versie. We kijken in dit artikel naar deze features en hoe ze functioneren. Dit is geen garantie dat Office 2019 honderd procent hetzelfde zal zijn als we hier beschrijven, maar we zullen er niet ver naast zitten.

Realtime samen in Excel werken

Met de komst van Office 2016 kregen Word, PowerPoint en OneNote online collaborationtools. Met die tools kunnen gebruikers tegelijk in hetzelfde document werken, zolang deze maar zijn geparkeerd in OneDrrive of SharePoint. In juli vorig jaar werd dit in Office 365 ook toegevoegd aan Excel en daarmee ligt het zeer voor de hand dat we deze functionaliteit zullen aantreffen in Office 2019.

Als je Word, PowerPoint of OneNote al op deze manier gebruikt, zal je Excel's versie meteen herkennen, omdat de realtime tools daar hetzelfde werken. Als je samen een werkmap wilt bewerken, klik je rechtsboven op de knop +Delen. Dat opent een venster met instellingen voor de koppeling die je wilt verzenden, zodat je deelnemers kunt kiezen, bewerkingsfunctionaliteit toestaat en een eventuele verloopdatum instelt waarna die rechten voor derden vervallen.