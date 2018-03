Hoe verschilt Chrome van Chromium?

De relatie is waarschijnlijk vrij duidelijk: Chromium is de browser van het gelijknamige open source-project, waar Google zich op baseert met zijn browser Chrome. Die laatste is tegenwoordig de browser die het landschap domineert en concurrenten als IE/Edge en Firefox ver achter zich laat. Chromium daarentegen werd vorige maand door minder dan een zesde van alle browsergebruikers ingezet.

We kijken in dit artikel wat dieper naar Chromium en Chrome om te zien wat Chromium precies doet en welke rol het speelt in de ontwikkeling van zijn populaire nazaat Chrome.

Chromium is dus niet alleen de browser, het is ook de projectnaam die de open source-ontwikkelaars gebruiken. Een van de belangrijkste kartrekkers van dat project is Google, die het startte in 2008 met de release van Chrome. Omdat bij het verschijnen van Chrome de code is vrijgegeven via het open source Chromium-project, dragen ook ontwikkelaars die niet bij Google in dienst zijn bij aan de software door dingen te bouwen voor Chromium.

Chromium OS Een gerelateerd, maar los project is Chromium OS. Net als met Chrome, liet Google de code open source los op de wereld, waarna ontwikkelaars zich stortten op het lichte besturingssysteem. Die deden dat zo enthousiast, dat ze programmatuur ontwikkelden waar Chrome OS zelf nog mee worstelde, zoals de ondersteuning van Java in 2010. Volgens Google is dit een grote meerwaarde van het open sourcen van code, in plaats van intern propriëtair te blijven ontwikkelen.

Chromium is de browser die wordt gecompileerd uit de broncode van het project, hoewel browsers als Vivaldi en Yandex op dezelfde broncode zijn gestoeld - waar we later in dit artikel nog op terugkomen. Google voegt zijn eigen propriëtaire elementen toe aan Chromium, van zichzelf zoals het eigen updatemechanisme of van een third party zoals Adobe met Flash. Dat levert de browser op die de meeste internetgebruikers tegenwoordig herkennen: Chrome. Je kunt Chromium daarmee zien als een voorouder van Chrome, die hetzelfde DNA deelt als de browser van Google.

Chromium is een subset van Chrome, omdat Google er componenten en features tegenaan gooit om Chrome te bouwen bovenop Chromium. Alles wat in Chromium zit, zit ook in Chrome, maar andersom zit niet alles van Chrome ook in Chromium. Het voor de hand liggende verschil zijn de Google-services of bijvoorbeeld ingebouwde ondersteuning van third party DRM-componenten, zodat auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden afgespeeld.

Verschillen met Chrome

Een groot verschil is niet de lengte van de featurelijst, maar in de stabiliteit (of instabiliteit). Chromium is ruw. Praktisch gezien is de nieuwe versie van Chromium buggier en crashgevoeliger dan zelfs de ruwste versie van Chrome. Daar waarschuwen de ontwikkelaars dan ook voor. "Het kan enorm buggy zijn", staat te lezen op de downloadpagina van Chromium. Zelfs de experimenteelste build die Google uitgeeft voor Chrome - met de naam Canary - is stabieler dan Chromium.

Een ander belangrijk verschil, en een van dé redenen waarom sommige gebruikers Chromium verkiezen boven Chrome - is dat de variant van het open source-project een stuk minder data verzamelt en doorstuurt naar Google. Chrome stuurt gebruikersstatistieken en foutmeldingen door naar Google. Afhankelijk van de toestemmingen die de gebruiker geeft, kan de browser informatie verzamelen over het bronsysteem of hoe de gebruiker klikt. Deze feature staat overigens standaard uit. In Chromium bestaat de hele optie niet eens.