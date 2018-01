Nederlands bedrijf ontwart blockchain-kluwen

Een Nederlandse start-up voorkomt dat IT'ers zomaar 'iets met blockchain' moeten gaan doen en gaat bij organisaties langs om te kijken of, en zo ja, welke blockchain-technologie geschikt is voor wat ze willen doen.

Het vorig jaar opgezette GoBlock van Hugo Hemmen en Michael Eerhart gaat in gesprek met IT en business om ten eerste voorlichting te geven over de oplossingen die er zijn en waar ze wel of niet geschikt voor zijn, ontwikkelen ten tweede een use-case met de klant en stellen eventueel een proof of concept op samen met een developmentteam.

Oud idee in nieuw jasje

Blockchain is in de kern vooral een administratieve technologie: een digitaal grootboek dat bijhoudt welke assets in en uit een organisatie bewegen. Voormalig IBM'er en blockchaindeskundige John Palfreyman vatte het als volgt samen:

Op het hoogste abstractieniveau is blockchain een betrouwbaar gedistribueerd grootboek, dat een gedeelde set van bedrijfsprocessen hanteert voor alle leden van het netwerk. Dat is alles. Als iemand je in de lift vraagt: 'wat is blockchain?' dan is dit het antwoord dat we eigenlijk moeten geven.

De technologie bestaat conceptueel al sinds de eerste proefschriften uitkwamen die dit idee uitwerkten voor betrouwbaar gedistribueerde computing met digitale handtekeningen. Op diverse eerdere ideeën met e-cash en gedistribueerde systemen bouwde Satoshi Nakamoto - een pseudoniem voor een onbekende ontwikkelaar of groep ontwikkelaars - een concept voor gedecentraliseerde valuta via een p2p-netwerk in een paper in 2008 (PDF). Diens voorgestelde Bitcoin verscheen vervolgens in de praktijk en geïnteresseerde technologen zetten met het Bitcoin-netwerk het eerste praktisch uitgevoerde blockchain-netwerk op.

Komst van cryptovaluta en blockchains

De afgelopen jaren zagen we een forse groei van blockchain-platforms en varianten van cryptovaluta, de eerste praktische toepassing die we zagen. De gedecentraliseerde transacties die blockchain als eerste mogelijk maakte waren met cryptovaluta transacties in de ultieme zin van het woord: het uitwisselen van valuta. Na Bitcoin volgden een hoop van Bitcoin afgeleide cryptovaluta, zogeheten alt-coins, en nieuwe soorten cryptovaluta op heel nieuwe blockchain-platforms.

Omdat blockchains gehashte gegevens uitwisselen over disparate knooppunten, is het een heel nieuwe manier van uitwisselen van data. Bij deze methodologie heb je geen centrale database nodig, entiteiten hoeven in de basis niets van elkaar te weten en kunnen elkaar toch vertrouwen, en informatie in transit is onbruikbaar voor criminelen. Dankzij de mogelijkheid om via scripts nieuwe soorten datatransacties te bedenken en toe te voegen werd de kracht van blockchains echt goed zichtbaar. Je kunt het voor véél meer gebruiken dan transacties van geld.

Door scripting kan het Bitcoin-platform voor veel meer gebruikt worden dan de uitwisseling van cryptovaluta, zo legt EFF-technoloog Joseph Bonneau hier uit. Dat idee is de basis van veel blockchains, al dan niet met cryptovaluta er bovenop.

Blockchain-technologie is een radicaal nieuwe manier van het uitwisselen van data zoals we dat in de afgelopen decennia hebben gedaan en dat alleen al is een revolutionaire ontwikkeling in de IT. We zitten nog héél vroeg in de evolutie van blockchain.

We volgen ongetwijfeld Gartners hypecyclus (die in 2017 stelde dat blockchain alweer over zijn piek in de cyclus heen is en op weg gaat naar de daadwerkelijke praktische toepassingen) en we zullen teleurstellingen tegenkomen en mismatches ervaren van toepassingen die simpelweg niet geschikt blijken voor een blockchain.

Het Nederlandse GoBlock is een start-up die de adoptie van blockchains in goede banen wil leiden door bij bedrijven te benadrukken wat wel en wat niet kan met de technologie. "Soms kan daar uitkomen dat blockchain niet de meest voor de hand liggende oplossing is", zegt Hugo Hemmen.

Scripts en API's

Een aantal factoren is van belang om te bepalen of, en zo ja, welke blockchain geschikt is. Zo is een belangrijk onderscheid of de blockchain permissioned (privaat) of permissionless (publiek) is. Bij zo'n publieke blockchain kan in principe iedereen zich aansluiten en is er zicht op de gedeelde data.

Dat is uiteraard niet geschikt als er gevoelige data worden uitgewisseld. Veel publieke blockchains hebben een private versie, zoals je ziet bij bijvoorbeeld Ethereum en NEM. Voor bedrijven zijn vooral de permissioned blockchains een interessante optie om gegevens uit te wisselen onder vertrouwde partners.

Vanuit het verleden heeft het bedrijf veel ervaring met blockchain NEM. Zo was Michael Eerhart er al vroeg bij en een investeerder van het eerste uur. "Het voordeel van NEM is dat veel tools al zijn gemaakt", vertelt Eerhart. "Via API's zet je uitrol van tokens of multisig in en de applicaties schrijf je in de scripttaal die je als ontwikkelaar gewend bent, bijvoorbeeld JavaScript of Python." Je hoeft dus niet de ins en outs van Bitcoin-scripting of Ethereums scripttaal Solidity te leren en dat verlaagt de drempel voor ontwikkelaars en bedrijven om pilots te draaien.

Hierna: Elke blockchain-toepassing heeft een ander eisenpakket en niet iedere optie is voor elk doel even geschikt.