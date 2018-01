Bots worden de nieuwe apps

Laten we bij het begin beginnen: wat is een bot? Je kent ze misschien als de hulpverlenende bots als je sites bezoekt om bijvoorbeeld een vlucht te reserveren, of van verschillende apps zoals Skype of Facebook Messenger. In games zijn bots computerspelers, in beveiliging zijn bots gekaapte machines, maar in algemene zin zijn bots instances met een vleugje kunstmatige intelligentie.

ELIZA en Eugene

Ze zijn verre van nieuw. In 1966 schreef MIT-professor Joseph Weizenbaum een bot met de naam ELIZA, die een psychotherapeut simuleerde. Ze reageerde op opmerkingen met woorden als "en hoe voel je je daarbij?"

De bot leek de Turingtest te halen - waarbij een mens niet kan onderscheiden of er aan de andere kant een medemens of een computer is - maar was verre van intelligent en faalde de test onder de meeste omstandigheden. Een overblijfsel in de informatica is de term ELIZA-effect, wat slaat op het toewijzen van menselijk gedrag aan computers - een vorm van antropomorfisme.

In 2013 deed Eugene het al stukken beter. In een uitgebreide Turingtest viel hij niet door de mand als bot, hoewel hij een aantal trucjes gebruikte om mensen voor de gek te houden. Eigenlijk was Eugene wel even zo goed het resultaat van een stukje kundige social engineering als het programmeren van intelligente software, zoals we hier op Computerworld destijds schreven.

Repetitieve taken

In dit artikel hebben we het over de vorm die vooral de laatste anderhalf jaar veel aandacht krijgt: virtuele assistenten, zoals chatbots. In tegenstelling tot toepassingen als Siri of Cortna communiceren ze met tekst. Deze lijken op bots als Eliza en Eugene in de zin dat je vragen typt en relevante antwoorden krijgt. De aankomende generatie lijkt meer op persoonlijke assistenten en handelt van alles af op de achtergrond, zoals het verwerken van je Bol.com-bestelling of het bestellen van je lunch.

Het gaat er vooral om dat bots repetitieve taken uit handen nemen. Dat gaat verder dan wat Siri en Google Now bieden, maar op een aantal vlakken zijn er overeenkomsten. In de basis zijn ze allebei 'intelligent', maar mijlenver van een kunstmatige intelligentie als de virtuele assistent Jarvis in de Iron Man-film. We noemen bewust dit voorbeeld, omdat Mark Zuckerberg dit systeem aanhaalde als inspiratie om iets soortgelijks te bouwen.

Bots in berichten-apps

Facebook is zich al jaren aan het verdiepen in bots en gebruikt ze bijvoorbeeld in Messenger - hoewel het M-platform bij lange na niet heeft waargemaakt wat twee jaar geleden werd beloofd. In Skype heb je ook diverse chatbots, inclusief IFTTT, SkyScanner, Hipmunk en Stubhun. IFTTT kan nuttige zijn voor mensen die deze dienst actief gebruiken en de SkyScanner-bot biedt hulp als je een goedkope vlucht wilt boeken.