Wat hebben wij eigenlijk aan Windows Insider?

De beweegreden van Microsoft om gebruikers zoveel mogelijk previewversies te laten draaien is duidelijk: de softwaremaker heeft zo een grote groep bètatesters en miljoenen amateur-kwaliteitsmedewerkers ontdekken bugs die eruit kunnen worden gehaald voor de code officieel wordt vrijgegeven. Maar is er een voordeel voor de IT'er?

Testen met eigen infra

"Jazeker", zegt analist Wes Miller van Directions on Microsoft. Ik sprak hem recentelijk over de voordelen van Insider voor professionele Windows 10-gebruikers die zich aan het bètaprogramma verbinden. "Je test namelijk ook de kwaliteit van de nieuwe code ten opzichte van je eigen infrastructuur."

Microsoft startte met Insider in het najaar van 2014 als zijn eerste constant doorlopende bètaprogramma. Gebruikers krijgen pre-release versies van de volgende onderdelen-update van Windows 10. Terwijl Microsoft werkt aan de volgende upgrade, krijgen Insider vast de builds om mee te spelen. Vlak voor de daadwerkelijke releasedatum, wordt de code voor die versie vastgezet en gaan de ontwikkelaars aan de slag met de eerstvolgende versie, waarvan de eerste builds al snel verschijnen.

Belangrijk bètaproces

Het bedrijf steekt niet onder stoelen of banken dat Insiders een belangrijk live testlab vormen om problemen te onderscheppen voordat een heleboel apparaten er last van krijgen. Microsoft rolt de upgrade vervolgens uit via automatische updates - de fase die voorheen Current Branch heette - met hetzelfde doel: om meer proefkonijnen bij het testprogramma te betrekken.

Natuurlijk benadrukt Microsoft de behulpzame aspecten van Insider on potentiële deelnemers te verleiden, maar zegt weinig over hoe er intern wordt getest, nu er fors is bezuinigd op testers binnen het bedrijf en die taak is overgeheveld naar gebruikers. Het bedrijf reduceerde het aantal banen van testers binnen de ontwikkelafdeling van het OS en veranderde de werkwijze van het verleden.

Gelijktrekken productie en test

In het nieuwe systeem accepteren pc's cumulatieve updates met alle eerdere releases plus nieuwe fixes en kun je niet meer zoals vroeger bepaalde updates of patches weigeren. Dat doet Microsoft om ervoor te zorgen dat apparaten overeenkomen met de testapparaten van Microsoft zelf, zodat er minder issues zijn omdat er een grote fragmentatie is aan toegepaste patches en updates.

Dat concept wordt nu ook toegepast op eerdere versies van Windows die nog worden ondersteund. In plaats van het omgaan van een chaotische werkelijkheid van veel afwijkende systemen met allemaal andere combinaties van patches, dwingt Microsoft klanten naar een systeem dat conform het testlab is, waar alle patches zijn toegepast.

Gebruikers verleiden

Microsoft is niet de enige softwaremaker die gebruikers voor zijn testkarretje spant. Andere grote leveranciers - en menig kleinere ontwikkelaar - gebruikt open-ended bèta's omdat ze daarvoor kiezen of omdat het noodzakelijk is, en bieden onbeperkte of in tijdsduur beperkte previews om van de nieuwsgierigheid van gebruikers te profiteren en ze te verleiden dat ze invloed hebben op het ontwikkelproces.

Hierna: Bedrijven profiteren duidelijk van de previews - maar wat schieten klanten er feitelijk mee op?