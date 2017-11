Kalender: updates en ondersteuningseinde van Windows 10

Consumenten kunnen het schema gevoeglijk negeren - Microsoft komt vanzelf met een upgrade en het is een één-op-één uitrol voor een of enkele apparaten - maar voor bedrijven ligt dat anders. Er kan niet zomaar breed worden uitgerold en voor de planning moeten IT'ers rekening houden met de datum dat de ondersteuning afloopt.

We hebben voor de komende jaren de belangrijkste data voor je op een rijtje gezet in dit artikel, tot en met misschien wel de allerbelangrijkste: 14 januari 2020 - de dag dat de ondersteuning van Windows 7 officieel afloopt.

15 februari 2018

Naar verwachting is de net verschenen Fall Creators Update, oftewel versie 1709, klaar voor zakelijke uitrol in februari volgend jaar. Op dat moment hebben genoeg gebruikers de versie getest en zijn er voldoende bugs en fouten uitgehaald om de versie stabiel genoeg te vinden voor de uitrol naar alle apparaten met Windows 10.

De terminologie van Current Branch en Current Branch for Business (CBB) bestaat niet meer, maar het concept blijft hetzelfde. De huidige versie werd in het verleden na een maand of vier naar CBB-status gebracht. Ook al bestaat CBB niet meer, Microsoft heeft wel aangegeven dat er nog steeds een zakelijk groen licht wordt afgegeven voor elke versie.

De vier maanden na het verschijnen van 1709 zijn om in februari en op de Patch Tuesday van die maand verschijnt volgens de huidige planning de definitieve, stabielste versie van Windows 10 1709. Zakelijke gebruikers van Windows 10 Pro of Enterprise krijgen de versie dan ook binnen via de onderdelen-update van Windows Update voor bedrijven.

13 maart 2018

De eerste nieuwe release van 2018 (Microsoft belooft twee grote updates per jaar) staat gepland voor maart met versienummer 1803. De laatste versie, 1709, kwam een maand later dan gepland uit, namelijk in oktober. Aan de hand van 1803 kunnen we zien of Microsoft een strakker schema probeert te hanteren met maart en september, of dat dit streefdata blijven.

Ook is deze datum belangrijk, omdat zo rond deze periode de Anniversary Update, oftewel Windows 10 1607, die in de zomerf van 2016 verscheen met pensioen wordt gestuurd. Consumenten die deze versie draaien moeten bijwerken naar 1703 of 1709 (of 1803) om nog beveiligingsupdates te ontvangen.