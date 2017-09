9 nieuwe Windows 10-features voor IT'ers

De volgende update van Windows 10 verschijnt over ongeveer drie weken. We hebben al kunnen rondkijken met de Fall Creators Update via het Windows Insider-programma en hebben al een tijdje diverse builds in de gaten gehouden om te zien welke features interessant zijn voor zakelijke toepassingen en voor IT-beheer.

Er zijn in het oog springende verbeteringen voor gebruikers, zoals sterkere integratie van contacten - ook in andere apps - en nieuwe features voor AR. Maar onder de motorkap gebeurt ook het een en ander, zoals nieuwe EMET-achtige exploitbescherming en GPU-monitoring in taakbeheer. In dit artikel kijken we naar features voor IT-professionals en zakelijke gebruikers.

1. Verbeterd OneDrive-beheer

OneDrive is in de huidige versies van Windows 10 een map in de Verkenner. Bestanden worden via die locatie naar de cloud gesynchroniseerd. Als je vervolgens op een andere pc of apparaat inlogt met hetzelfde account, worden die bestanden automatisch gesynchroniseerd naar het nieuwe apparaat.

Dat is niet altijd even handig, bijvoorbeeld als je net bent verbonden met een haperende hotspot of als je tweede apparaat niet zo ruim zit in z'n opslagcapaciteit. Je kunt OneDrive inrichten om alleen bepaalde mappen te synchroniseren, maar alles binnen die mappen wordt binnengehaald en je kunt daarin geen verdere verfijning in maken.

Als je alleen bestanden en mappen online opslaat, zie je ze niet in de Verkenner onder je OneDrive. Als je ze wel wilt gebruiken, moet je omslachtig genoeg het online bekijken in een uitvouwmenu selecteren, waarna je standaardbrowser de OneDrive-bestanden zichtbaar maakt.

Dat wordt aangepakt met de Fall Creators Update met een On-Demand feature om OneDrive functioneler te maken. Daarmee kun je OneDrive configureren om niet meer gedwongen bestanden te synchroniseren naar nieuwe apparaten. Ook hoef je geen browser meer te gebruiken om bestanden die online staan aan te spreken.

In plaats daarvan krijg je in de Verkenner snelkoppelingen te zien naar de bestanden, zodat je er zonder te hoeven synchroniseren makkelijk bij kunt. Als je erop dubbelkikt, wordt het bestand binnengehaald op je huidige apparaat. Je kunt hem weer desynchroniseren door op dat bestand te klikken en te kiezen voor het vrijmaken van ruimte, waarna hij weer enkel online beschikbaar is. Je kunt ook losse bestanden altijd behouden, zodat ze permanent beschikbaar zijn als je offline bent.

Mensen die Sharepoint Online gebruiken om bestanden te delen zijn ook beter af met deze functionaliteit, omdat OneDrive-bestanden niet steeds opnieuw worden bewerkt en binnengehaald zodra een nieuw bestand wordt toegevoegd of een huidige wordt bewerkt.