Wat schrapt de iPhone verder na de Home-knop?

Apple is altijd al een bedrijf geweest dat niet vasthoudt aan het verleden. In een jaar tijd alleen al verdwenen de optie om apps te synchroniseren via iTunes, de hoofdtelefoonaansluiting op de iPhone 7 en de Home-toets op de iPhone X. Zelfs de iPod-lijn van weleer is grotendeels met pensioen gestuurd.

Dat heeft allemaal te maken met de ambitie van Apple om nieuwe dingen te blijven proberen als er iets is wat beter werkt dan de oorspronkelijke feature. Niet iedereen is het er altijd over eens dat het nieuwe daadwerkelijk beter is - het notoirste voorbeeld is et schrappen van de oude audioaansluiting voor geluid via Bluetooth - maar Apple maakt zich weinig druk over wat 'men vindt'.

Laten we in de geest van Apple's genadeloze hakblok eens kijken naar bestaande conventies van mobiele platform iOS die misschien klaar zijn voor een alternatief.

Contextuele menu's

Het contextuele pop-overmenu is al lang standaardonderdeel van iOS, hoewel sommigen van ons huiverend terugdenken aan de twee jaar na de introductie van de eerste iPhone waarin je nog niet kon knoppen en plakken. Maar de huidige menu's kunnen aangepast worden. Ten eerste zijn ze nukkig en afhankelijk van wat je doet - tikken of net iets te lang vasthouden - krijg je soms een selectietool of vergrootglas op het moment dat je daar niet op zat te wachten.

Belangrijker nog: het contextuele menu is uit de hand gelopen en past vaak niet meer juist op het scherm. In diverse apps krijg je meerdere pagina's, waardoor je door menu's moet lopen voordat je vindt wat je zoekt en er is geen methode om er hiërarchisch door te navigeren. Als je verder op de verkeerde optie tikt, bijvoorbeeld om tekst te kopiëren in plaats van vet te maken, moet je helemaal opnieuw door de menu's.

Ik denk dat er een paar manieren zijn om deze situatie te verbeteren. Het zou al helpen als je de keus had om op andere manieren de lay-out te zien, zodat je niet door meerdere kleine minuutjes hoeft te tikken. Een cirkelmenu zou bijvoorbeeld een goede optie zijn, eventueel met submenu's als je een hoofdonderwerp selecteert.

Apple heeft al een goed mechanisme voor deze menu's, namelijk 3D Touch. iOS gebruikt die weinig als er tekst aan te pas komt, maar het moet niet moeilijk zijn om dit concept te gebruiken voor zulke menu's. Kijk eens naar de app Muziek. Klik op een liedje en je opent een vloeiend menu waarbij je direct een opdracht uitvoert door de tool los te laten. Dat is een designelement dat nooit groot is geworden, maar als Apple dit zou uitbreiden naar meer functies en meer apparaten, zou dat een veel beter alternatief zijn.

Het homescreen

Dat raster met pictogrammen is heel ouderwets en leende zich goed voor het tijdperk waarin mensen de smartphone ontdekten, maar vandaag de dag voelt het als een hoop loze ruimte die beter benut kan worden. Ik snap waarom we het hebben: het is makkelijk te gebruiken, maar laten we hopen dat Apple iets anders verzint voor de volgende iteratie van iOS.

Al die pictogrammen op je hoofdscherm - hoeveel van deze apps gebruik je daadwerkelijk? De meeste die rondhangen op mijn toestel zet ik maar heel af en toe aan. Dat is nog erger voor de naastliggende schermen: daar zijn apps die ik werkelijk nooit gebruik, maar heb voor het geval dat. Veel heb ik in mappen gepropt om er vanaf te zijn. Ik gebruik de zoekfunctie meer om applicaties aan te spreken en ik vermoed dat ik niet de enige ben die het zo doet.

Apple wil duidelijk (nog) geen volledig aanpasbaar homescreen zoals bij Android, maar het bedrijf beweegt al meer die richting in met widgets en contextuele opties. Maar het homescreen schreeuwt nog steeds om dynamische content die je vindt zonder rond te hoeven swipen. Ook volwaardige widgers of tenminste simpele weergaves zoals op de Apple Watch zouden niet misstaan op het scherm.

De iPad laat met iOS 11 zien hoe de interface van het OS kan verbeteren. Met het nieuwe dock en de multitaskinginterface is het homescreen minder belangrijk geworden en het is makkelijker om apps op te roepen met Spotlight, zodat je het oude raster nauwelijks meer nodig hebt op het apparaat.

Dit is waardevolle primaire ruimte van de iPhone, de a-locatie van besturingssystemen, en Apple verspilt momenteel zijn beschikbare kavels met het weergeven van app-iconen. Na meer dan tien jaar zou ik geschokt zijn als Apple niet bezig is met het zoeken naar alternatieven voor archaïsche interface-elementen. Hopelijk duurt het geen tien jaar voordat we hier vooruitgang mee zien.