Zo kies je de juiste testversie van Windows 10

We kijken in dit artikel ten eerste naar enkele opties voor verschillende testversies, wat grotendeels neerkomt op dezelfde opties als eerder vandaag op Webwereld. Daarna werpen we een blik op enkele bedrijfsspecifieke trajecten, die voor Windows-beheerders van belang zijn, en naar de verschillende schema's die Microsoft hanteert.

Pilots voor compatibiliteitstests

Als je een Windows 10-omgeving beheert, verdient het aanbeveling om een pilot rond de nieuwe upgrade niet koud op je dak te laten vallen en op z'n minst de release preview al draait om een tijdje (soms daags) voor de officiële livegang op z'n laatst te beginnen met testen. Voor compatibiliteitsdoeleinden met in de organisatie gebruikte hardware en applicaties is het verstandig om verschillende (virtuele) testmachines te hanteren met daarop previews uit de Fast en Slow-trajacten.

Voor meer informatie over deze verschillende versies, verwijzen we je door naar het artikel op Webwereld. Om niet in herhalingen te vallen, richten we ons hier vooral op IT-specifieke opties. In het kort komt het erop neer dat je ook voor officiële doeleinden Insider moet wprden, maar dan bij voorkeur via Insider voor Bedrijven om je eigen account los te houden van je zakelijke doelen.

De vier updatetrajecten

Verder werkt dit hetzelfde: je koppelt het zakelijke Microsoft-account aan je testsysteem om één van de drie gangbare versies te proberen: Release Preview (stabielste preview met na de upgrade vooral beheerupdates en fixes; geen nieuwe features), Fast (wekelijks nieuwe, potentieel buggy updates) en Slow (eens per maand of minder updates die stabiel worden bevonden in Fast).

Een vierde optie is Skip ahead to the next Windows-release. Deze laatste zit momenteel 'vol' en is niet meer beschikbaar voor mensen die alvast de builds voor de versie die van het voorjaar willen testen. Hoogstwaarschijnlijk komt deze optie ergens begin volgend jaar weer beschikbaar voor de Windows 10-update die in het najaar van 2018 volgt.

Welke is geschikt voor admins?

Skip ahead is niet meer beschikbaar en Fast kunnen we niet aanraden voor IT-beheerders. Niet vanwege de bugs - we zitten immers op testsystemen - maar omdat er nieuwe features en instellingen verschijnen die de eindversie mogelijk niet halen. Dat betekent dat je tijd verspilt met het uittesten daarvan en in het slechtste geval zelfs uitrolbeslissingen plant op opties die nooit de officiële versie zullen halen.

Fast is alleen geschikt voor systeembeheerders die feedback willen geven om het lot van Windows proberen bij te sturen voordat features in het OS gebakken worden. De beste keus is dan waarschijnlijk Slow, omdat de features daarvan een veel grotere kans hebben te blijven zitten tot de onderdelen-update.

Hierna: CB en CBB zijn niet meer - hoewel het concept hetzelfde blijft.