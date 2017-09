Computerworld Weekjournaal: upgraden bij Linux en Windows

Sinds 1994 is SPS één van de meest toonaangevende IT-bedrijven in Nederland. Naast IT Managed Services voor honderden middelgrote en grote organisaties, is SPS ontwikkelaar van Gensys, de krachtige Business en IT Service Management oplossing voor Managed Services Providers, Cloud Services Providers, Shared Service Centra en IT-afdelingen. Met ruim 70 IT-experts staan wij dag en nacht, 365 dagen per jaar voor u klaar.