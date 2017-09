Wat betekent de gemiste Windows 10 deadline voor je planning?

De Fall Creators Update volgt niet in september, maar in oktober.

De deadline in september (die wordt weergegeven in het versienummer met het JJMM-formaat) wordt niet gehaald en de upgrade volgt op 17 oktober, zo maakte Microsoft eind vorige week bekend. Net als 1703 gepland was voor maart maar vervolgens in april arriveerde, verhuist 1709 naar de tiende maand.

Twee weken later

Microsoft stelde eerder dit jaar zich vast te hebben gelegd op een duidelijk voorspelbaar releaseschema met twee upgrades voor Windows 10 per jaar. Het doel is om de nieuwe versie elke maart en elke september uit te brengen, maar dat blijkt in de praktijk net iets lastiger te zijn dan het klinkt.

Het begint een gewoonte te worden dat het versienummer, die eigenlijk de releasedatum moet aangeven, voor interpretatie vatbaar is. Dat was al zo met de Creators Update in april, maar die was op het randje, met een finale versie eind maart en officiële uitrol vanaf 5 april. Nu is het een volle twee weken later dan de uiterste deadline.

De gemiste deadline is niet geheel verrassend. Analisten zagen al aankomen dat het schema vroeger of later uit de pas zou lopen met de praktijk. "Ik denk dat het schema een ambitie is en geen vastgesteld beleid", zei Michael Cherry van Directions on Microsoft in mei. "Ze hopen elke maart en september te halen, maar als ze het niet doen, doen ze het niet."

Levenscyclus vs. uitrol

Microsoft houdt ondertussen vast aan een behoorlijk strakke levenscyclus met ondersteuning van 18 maanden voor elke versie. Als gevolg moeten bedrijven ook een strak uitrolschema hanteren. Het overslaan van een versie is bijvoorbeeld technisch mogelijk, maar in de praktijk zullen IT-afdelingen er een zware dobber aan hebben.

Na die 18 maanden vervalt de ondersteuning met beveiligingspatches ook, dus bedrijven moeten het schema van Microsoft in redelijk hoog tempo blijven volgen om de systemen bijgewerkt te houden. De vraag voor bedrijven is nu of het verschuiven naar 17 oktober betekent dat de versie daarna ook zes maanden meeschuift en uitkomt halverwege april.

In beide gevallen - doorschuiven of vasthouden aan de oorspronkelijke planning - is het een issue voor IT-afdelingen die voorspelbaarheid en consistentie vereisen. Maar met het aanpassen naar een nieuw schema zou Windows 10 uit de pas raken met Windows Server en Office365, die ook voor releases in september en maand gaan, wat voor issues zou zorgen met de gesynchroniseerde levenscyclus van deze drie producten.