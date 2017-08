Wat Android leert van Chrome OS en andersom

Vraag het aan de meeste deskundologen - of het nu professionele analisten zijn of experts op social media - en je hoort dit soort reacties:

Het is gewoon een browser. Je kunt Chrome gebruiken op Windows of Mac en hebt hetzelfde resultaat.

Het is prima als je geen écht werk hoeft te doen?

Waarom geeft Google het nog niet gedumpt of in Android verwerkt?

Zoals iedereen weet die meer dan een paar uur met een Chromebook heeft gewerkt, slaan deze reacties de plank mis. In tegenstelling tot veel traditionele besturingssystemen zijn ze simpel én sterk beveiligd; ze voeren de taken uit die de meeste mensen op computers uitvoeren; en het hele verhaal dat Android en Chrome OS worden samengevoegd, geeft aan dat veel deskundologen Chrome OS niet snappen.

We gingen uitgebreid in op de duidelijke platformverschillen en de mythe dat Android een Chrome OS overbodig maakt in dit artikel eerder op Computerworld.

Op het eerste gezicht lijkt Chrome OS en de apparaten die het besturingssysteem misschien geen productiviteitsmachines, maar ze hebben een plek gevonden in dit mobiele tijdperk. En die plek groeit alleen maar verder en gaat een belangrijkere plek innemen. Om die reden heeft Google deze zomer nieuwe features toegevoegd die nog meer mensen over de streep moeten trekken.

Kleine markt

Het marktaandeel van Chrome OS is klein, maar stiekem heeft het zijn niche gevonden en die stevig ingenomen, en de marktgroei jaar na jaar van het besturingssysteem is indrukwekkend. Het doet denken aan dat andere open source-platform dat in de jaren 90 werd weggewuifd als hobbyistensoftware en nu de cloudwereld domineert.

Het is misschien geen wonder, gezien de kleine markt van Chrome OS en de grote van Android, dat mensen verwachten dat Google de twee fuseert. Die voorspelling horen we al jaren, maar als je dichterbij kijkt, zie je dat de platforms veel subtieler met elkaar in lijn worden gebracht. Er is wat overlap, maar ze hebben allebei hun eigen waarde en blijven intact om van elkaar te blijven leren.

Tactieken van de strategie

Google begint nu grotere stappen daarmee te nemen. Zoals met deze hele langzame evolutie zien alle losse stukjes er niet uit als een belangrijke zet. Maar bij elkaar genomen zie je een duidelijk beeld van waar Google mee bezig is. Op dit moment gebeurt er veel in die strategie. Kijk eens naar de volgende paar ontwikkelingen van Chrome OS:

1. Een nieuwe touch-launcher

Het is nu omschreven als experimenteel en beschikbaar in Chrome OS's bètakanaal Canary, maar kijk eens naar dit nieuwe homescreen:

Je ziet duidelijk wat er geleend is van Android, vooral als je Google's Pixel-launcher kent: